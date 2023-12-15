الجمعة 15 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": اشتباكات عنيفة بين جيش الاحتلال وفصائل فلسطينية جنوبى غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أفاد إعلام إسرائيلي باشتباكات عنيفة بين الجنود والفصائل الفلسطينية جنوبي غزة، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وقالت منى عوكل، مراسلة القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، إن هناك قصفًا إسرائيليًا يستهدف شرق رفح وخان يونس في غزة، لافتة إلى أن الاشتباكات في شرق رفح هى الأعنف منذ بدء العدوان على غزة.

وأضافت أن الاحتلال طلب من سكان شرق رفح إخلاء منازلهم، علاوة على أن جيش الاحتلال استهدف مدرسة تؤوي نازحين في خان يونس.

غزة جنوب غزة شمال غزة رفح خان يونس

الأكثر قراءة

عاجل.. رفض "دقيقة حدادًا" على شهداء غزة.. تصريحات محمود حميدة المثيرة للجدل

الكندوز البلدى بـ250 جنيهًا.. أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم الجمعة

خطوات ورابط الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومى

شاركت فى 350 عملًا فنيًا.. أبرز المحطات فى حياة الفنانة إنعام سالوسة

"المهندسين" تفتح باب الاشتراك في الرعاية الصحية 18 ديسمبر.. الشروط والمستندات

تنبأ بوفاته قبلها بساعات.. حكاية الممرض الشاب في المنيا (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لجان ضبط الأسعار!

د. محمد عفيفي

البطل أحمد عبدالعزيز

د هند جاد

فى الانتخابات.. مشاركة المرأة.. ضد التشهير

جلال حمام

خسائر إسرائيل ومكاسب حماس

مؤمن المحمدي

قاسم أمين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار فى مؤتمر الأطراف: ماذا عن "دور الثقافة" فى حماية المناخ.. وعن حال غزة؟

إبراهيم عبدالفتاح

أبوالنجوم

محمد العسيري

بيت الشريعى وأغانى الفشنى المفقودة

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

جرائم إسرائيلية جديدة.. قوات الاحتلال تعدم أسرتين بالرصاص فى مدرسة لـ"أونروا" بجباليا

"أطباء بلا حدود": يموت الناس فى جنين لأنهم لا يستطيعون الوصول إلى المستشفيات

استشهاد 3714 طالبًا وقصف 381 مدرسة منذ بداية العدوان على غزة