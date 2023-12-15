"القاهرة الإخبارية": اشتباكات عنيفة بين جيش الاحتلال وفصائل فلسطينية جنوبى غزة

أفاد إعلام إسرائيلي باشتباكات عنيفة بين الجنود والفصائل الفلسطينية جنوبي غزة، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وقالت منى عوكل، مراسلة القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، إن هناك قصفًا إسرائيليًا يستهدف شرق رفح وخان يونس في غزة، لافتة إلى أن الاشتباكات في شرق رفح هى الأعنف منذ بدء العدوان على غزة.

وأضافت أن الاحتلال طلب من سكان شرق رفح إخلاء منازلهم، علاوة على أن جيش الاحتلال استهدف مدرسة تؤوي نازحين في خان يونس.