مسيرة الفنان التشكيلي أحمد نوار في متحف المركبات بالقلعة الليلة

مسيرة الفنان التشكيلي أحمد نوار، محور اللقاء الذي يعقد في السابعة من مساء اليوم، وينظمه مركز درب 1718، ويستضيفه متحف المركبات بقلعة صلاح الدين.

إطلالة على مسيرة الفنان أحمد نوار

يتناول اللقاء الذي يحتفي بمسيرة الفنان دكتور أحمد نوار الفنية، الناقد الفني معتز نصر، ويتطرق إلى أبرز مسارات رحلة نوار الفنية وملامح تجربته التشكيلية وكيف بدأ مسيرته في الفن التشكيلي وتجربته في حرب الاستنزاف وغيرها من المحطات.

أحمد نوار واحد من رواد الحركة التشكيلية في مصر، ولد بمحافظة الغربية في العام 1945، ورغم معارضة والده التحاقه بكلية الفنون الجميلة، إلا أنه أكمل بها دراسته وتخرج من كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان عام 1967، ليحصل بعدها على منحة دراسية بإسبانيا لمدة أربعة سنوات، حتى حصل على درجة الأستاذية من أكاديمية سان فرناندو بمدريد عام 1975.

تدرج أحمد نوار في المناصب الأكاديمية والتي بدأت بتوليه لقسم الجرافيك بكلية الفنون جامعة حلوان، حتي توليه عمادة كلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا والتي كان قد أسسها في العام 1982.

أما في المناصب العامة، فقد شغل الفنان دكتور أحمد نوار، العديد منها، ومن بينها، الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة في الفترة من 2005 وحتى 2008، رئيس قطاع الفنون التشكيلية في الفترة من 1988 وحتى 2006، رئاسة قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار من العام 1994 وحتى 1999، مقرر لجنة الفنون التشكيلية بالمجلس الأعلي للآثار في الفترة من العام 2012 إلي 2016 وغيرها من المناصب.

أما عن معارضه التشكيلية، فقد أقام أحمد نوار العشرات من المعارض التشكيلية الفردية الخاصة، نذكر من بينها: معرضه الأول بقاعة السلام في أبريل 1981، مرورا بمعرض الفن المصرى المعاصر بالسراى الكبرى بباريس - فرنسا مارس 1976، وقاعة الفنون الجميلة بالقاهرة يونيو 1976، وصولا إلى معارض: وجوه مصرية، المرأة والفن التشكيلي، رؤية معاصرة للجسد الإنساني، رؤى فنية، العبور، في حب مصر، فن الجرافيك المصري المعاصر، اتكلمي، رمضانيات، مختارات عربية، يوبيل النصر، البدايات وغيرها العديد.

كما شارك الفنان التشكيلي دكتور أحمد نوار في العشرات من المعارض الجماعية منها: معرض بروكسل وباريس 1968، بينالي بارس الدولي للشباب 1969، بينالي النرويج لفن الجرافيك، معرض العشرة فنانين من العالم العربي بجاليري جرافيتي في لندن بالعديد من دوراته، بينالي البرازيل الأول لفن الجرافيك 1987 وغيرها.

كما أسس أحمد نوار عدة متاحف تشكيلية من بينها: متحف محمد ناجي والذي افتتح عام 1991، متحف البريد المصري، انشاء متحف دنشواي وافتتاحه في يوليو 1999، متحف الفن المصري الحديث، متحف الخزف الإسلامي، متحف التحنيط بالأقصر، متحف محمود سعيد بالإسكندرية، متحف عفت ناجي وسعد الخادم، متحف أحمد شوقي، متحف طه حسين وغيرها.

كما دشن جائزة باسمه ــ جائزة أحمد نوار لاكتشاف المواهب في كليات الفنون الجميلة في مصر.