بينها لقاء عمر طاهر بمركز الجزويت الثقافى.. أجندة الدستور الثقافية اليوم

لقاء مفتوح مع الكاتب عمر طاهر، واحد من أمسيات أجندة الدستور الثقافية، والتي يشهدها اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023، والتي نستعرضها لكم في هذا التقرير.

تفاصيل أجندة الدستور الثقافية لهذا اليوم

ففي السادسة مساء، يحل الكاتب عمر طاهر، في ضيافة مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، في لقاء مفتوح، يديره ويقدمه الشاعر السكندري أحمد شبكة.

ويتناول اللقاء إطلالة على مسيرة عمر طاهر في الكتابة والصحافة، وأبرز مؤلفاته الشعرية مثل: مشوار لحد الحيط، لابد من خيانة، وضع محرج، عرفوه بالحزن، قهوة وشيكولاتة بالإضافة إلى كتبه: شكلها باظت، كابتن مصر، طريق التوابل، رصيف مصر وغيرها.

وفي أجندة الدستور الثقافية، يليها في السابعة مساء، يعرض بمركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية أيضا، عرض “ظريف الطويل”، وهو عرض نتاج ورشة حكي مستوحاة من التراث الفلسطيني، وروح صمود الشعب الفلسطيني، ويبين العرض مدى قوة القصص والحكي في المقاومة.

وفي الخامسة والنصف مساء، وضمن أجندة الدستور الثقافية، تعقد بجمعية الآثار القبطية بمقرها الكائن في شارع رمسيس، أمسية أثرية تاريخية معمارية تحت عنوان “عمارة الكنائس بمدينة القاهرة في ضوء الوثائق العثمانية”، يقدم الأمسية ويتحدث فيها الباحث أحمد عطية غازي، المدرس المساعد بقسم الآثار الإسلامية كلية الآثار جامعة الفيوم.

ويتناول اللقاء ازدهار ترميم وإعادة بناء العمائر المسيحية، وأحيانًا تشييد منشآت دينية جديدة، وخاصة خلال الفترة الممتدة من منتصف القرن السابع عشر وحتى نهاية القرن الثامن عشر، حيث توافرت وقتذاك عدة عوامل ساهمت بشكل مباشر في هذا الازدهار؛ الذي انعكس بوضوح في بعض نماذج الكنائس والأديرة التي سجل عليها تاريخ إنشائها أو تجديدها إبان هذا العصر، أو تلك التي تشير عناصرها المعمارية والزخرفية إلى انتمائها إلى العصر نفسه.

في هذا السياق، تعد الوثائق مصدرًا مهمًا يمكن من خلالها استقراء التغيرات التي طرأت على عمارة المنشآت الدينية المسيحية من حيث ترميمها وتجديدها وإنشائها أو هدمها. وتمثل وثائق العصر العثماني أحد أهم المصادر الرئيسة لدراسة نواحي العمران والأحياء والخطط في القاهرة العثمانية، وذلك نظرًا لما تتضمنه من معلومات تشتمل على مسميات كثير من الخطط والحارات والدروب، وكذلك مسميات العمائر، وبعض أسماء الأعلام ذات الصلة.

وفي أجندة الدستور الثقافية، يستقبل مسرح مكتبة مصر الجديدة العامة بمقرها الكائن بشارع العروبة، في السابعة والنصف مساء، العرض المسرحي “هتلعبوا”، والذي يقدمه فريق كومبارس المسرحي، رؤية وإخراج محمد حسن.

وفي ذات السياق وضمن أجندة الدستور الثقافية، يستقبل مركز إبداع قبة الغوري، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بشارع الحسين، في السابعة مساء، حفلا للإنشاد الديني والمدائح النبوية، والذي تحييه فرقة الحضرة للإنشاد الديني.

ويتضمن برنامج الحفل، باقة من الابتهالات والتواشيخ والإنشاد الصوفي لكبار المشايخ في مصر والوطن العربي بالإضافة لأعمال فرقة الحضرة الخاصة منها: "تشوقت روحي لشط الوادي، النبي صلوا عليه، أعد لنا ذكر الأحباب، مدد يا سيدة، النور مولده، المسك فاح٬ قمرا سيدنا النبي٬ النبي الغالي، يا جمال النبي، يا جمال الوجود، أني جعلتك في الوجود مُحدثي"، وغيرها من الأعمال الدينية المميزة.

وفي الثامنة مساء، تقدم فرقة التخت العربى بقيادة الدكتور ياسر معوض، حفلا موسيقيا علي مسرح الجمهورية بعابدين .

يتضمن البرنامج كوكبة من أشهر أعمال الطرب والمؤلفات الوطنية منها: لسة فاكر، فات الميعاد، أنت عمرى، الأطلال، هو صحيح، يا مسافر وحدك، الفن، دقت ساعة العمل، أمجاد يا عرب، المارد العربى، موطنى وغيرها.