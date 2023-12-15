أخبار فاتتك|قصف إسرائيلي على طول قطاع غزة.. حجم إصابة عمر جابر وطقس الجمعة

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

عبد الحليم قنديل: إسرائيل بكل أسلحتها الحديثة ضائعة بغزة

قال الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، إن تغير موقف الدول الغربية حول الحرب في غزة هو ما يقلق الرئيس الأمريكي جو بايدن، ودفعه لتصريحاته الأخيرة حول مطالبته بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال، بأن يغير حكومته أو يقل الدعم الأمريكي لإسرائيل، مؤكدًا أن الدعم الدولي لـأمريكا هو ما سيتقلص.

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طبيب الزمالك يكشف حجم إصابة عمر جابر فى مباراة المصرى البورسعيدى

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تعرض عمر جابر لاعب الأبيض لإصابة بشد في العضلة الضامة خلال مباراة المصري التي أقيمت أمس في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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عاجل.. قصف إسرائيلى على طول قطاع غزة

انهال القصف الإسرائيلي على أنحاء قطاع غزة في الساعات الماضية ليقتل عائلات في منازلها حتى في الوقت الذي أرسلت فيه واشنطن مبعوثا لتشجيع إسرائيل على أن تكون أكثر دقة في حربها ضد حماس.

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أسعار الفراخ.. بورصة الدواجن فى مصر اليوم الجمعة 15-12-2023

تراجعت أسعار الفراخ خلال تعاملات في بورصة الدواجن الرئيسية، وسجلت أسعار الفراخ البيضاء تراجعًا بنحو جنيهان، كما تراجع سعر كرتونة البيض، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي أسعار الفراخ.. بورصة الدواجن في مصر اليوم الجمعة 15-12-2023.

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الأرصاد تحذر سكان القاهرة والمحافظات من الظواهر الجوية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أهم الظواهر الجوية، المتوقعة اليوم الجمعة حيث تتكون شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة.

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