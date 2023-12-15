أسعار الفراخ.. بورصة الدواجن فى مصر اليوم الجمعة 15-12-2023

تراجعت أسعار الفراخ خلال تعاملات اليوم في بورصة الدواجن الرئيسية، وسجلت أسعار الفراخ البيضاء تراجعًا بنحو جنيهان، كما تراجع سعر كرتونة البيض، و تعرض "الدستور" في التقرير التالي أسعار الفراخ.. بورصة الدواجن في مصر اليوم الجمعة 15-12-2023.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجلت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن الرئيسية 61 جنيهًا وترتفع عدة جنيهات حتى تصل إلى المستهلك، وجاءت أسعار الدواجن في بورصة الدواجن الرئيسية كالتالي:

سعر الدواجن الساسو: 77 جنيهًا.

أسعار الدواجن أمهات بيضاء: 60 جنيهًا.

أسعار الفراخ البلدي: 110 جنيهات.

الدواجن بياض أبيض سلك: 48 جنيهًا.

الدواجن بياض أبيض أرضي: 51 جنيهًا.

الدواجن بياض أحمر سلك: 58 جنيهًا.

الدواجن بياض أحمر أرضي: 61 جنيهًا.

وتراجعت أسعار الدواجن إلى هذا الحد مع المبادرة التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء لرفع الجمارك عن بعض السلع الرئيسية، ومنها الدواجن للمساهمة في تراجع أسعارها.

أسعار الكتاكيت اليوم

سعر الكتكوت الأبيض: 23 جنيهًا.

سعر الكتكوت الساسو: 19 جنيهًا.

سعر كتكوت أبيض شركات: 30 جنيهًا.

سعر كتكوت أبيض قطعان: 20.25 جنيه.

سعر كتكوت ساسو: 19 جنيهًا.

سعر كتكوت ساسو بيور: 20 جنيهًا.

سعر كتكوت بلدي: 9 جنيهات.

سعر كتكوت هجين: 13 جنيهًا.

سعر كتكوت سمان أبيض: 4 جنيهات.

سعر كتكوت سمان أسمر: 3.50 جنيه.

كتكوت سمان أبيض بيور: 6 جنيهات.

سعر كرتونة البيض اليوم

سجل سعر كرتونة البيض اليوم تراجعًا بنحو جنيهان في المزارع، بينما تتراجع قروش قليلة من ثمن البيضه الواحدة عند بيعها للمستهلك، وجاء سعر كرتونة البيض والتي تراجعت خلال الشهور الماضية مع مبادرة خفض أسعار السلع الاساسية من المزارع كالتالي:

كرتونة بيض أبيض: 121 جنيهًا.

كرتون بيض أحمر: 122 جنيهًا.

كرتونة بيض بلدي: 140 جنيهًا.