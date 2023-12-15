الجمعة 15 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الفراخ.. بورصة الدواجن فى مصر اليوم الجمعة 15-12-2023

الفراخ
الفراخ

تراجعت أسعار الفراخ خلال تعاملات اليوم في بورصة الدواجن الرئيسية، وسجلت أسعار الفراخ البيضاء تراجعًا بنحو جنيهان، كما تراجع سعر كرتونة البيض، و تعرض "الدستور" في التقرير التالي أسعار الفراخ.. بورصة الدواجن في مصر اليوم الجمعة 15-12-2023.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم 

سجلت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن الرئيسية 61 جنيهًا وترتفع عدة جنيهات حتى تصل إلى المستهلك، وجاءت أسعار الدواجن في بورصة الدواجن الرئيسية كالتالي: 

سعر الدواجن الساسو: 77 جنيهًا. 

أسعار الدواجن أمهات بيضاء: 60 جنيهًا. 

أسعار الفراخ البلدي: 110 جنيهات.

الدواجن بياض أبيض سلك: 48 جنيهًا.  

الدواجن بياض أبيض أرضي: 51 جنيهًا.  

الدواجن بياض أحمر سلك: 58 جنيهًا.  

الدواجن بياض أحمر أرضي: 61 جنيهًا.  

وتراجعت أسعار الدواجن إلى هذا الحد مع المبادرة التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء لرفع الجمارك عن بعض السلع الرئيسية، ومنها الدواجن للمساهمة في تراجع أسعارها. 

اتحاد منتجي الدواجن: لدينا 16 سلالة محلية.. ونستورد 100% من سلالات الجدود

أسعار الذرة وفول الصويا وأعلاف الدواجن اليوم الخميس في الأسواق

أسعار الكتاكيت اليوم 

سعر الكتكوت الأبيض: 23 جنيهًا. 

سعر الكتكوت  الساسو: 19 جنيهًا.

 سعر كتكوت أبيض شركات: 30 جنيهًا.

سعر كتكوت أبيض قطعان: 20.25 جنيه.         

سعر كتكوت ساسو: 19 جنيهًا.  

سعر كتكوت ساسو بيور: 20 جنيهًا.

سعر كتكوت بلدي: 9 جنيهات.    

سعر كتكوت هجين: 13 جنيهًا.  

سعر كتكوت سمان أبيض: 4 جنيهات.

سعر كتكوت سمان أسمر: 3.50 جنيه.           

كتكوت سمان أبيض بيور: 6 جنيهات.    

سعر كرتونة البيض اليوم 

سجل سعر كرتونة البيض اليوم تراجعًا بنحو جنيهان في المزارع، بينما تتراجع قروش قليلة من ثمن البيضه الواحدة عند بيعها للمستهلك، وجاء سعر كرتونة البيض والتي تراجعت خلال الشهور الماضية مع مبادرة خفض أسعار السلع الاساسية من المزارع كالتالي: 

كرتونة بيض أبيض: 121 جنيهًا.

كرتون بيض أحمر: 122 جنيهًا.

كرتونة بيض بلدي: 140 جنيهًا.

اقرأ أيضًا

اتحاد منتجي الدواجن: لدينا 16 سلالة محلية.. ونستورد 100% من سلالات الجدود

أسعار الفراخ بورصة الدواجن أسعار الفراخ البيضاء اسعار الفراخ البلدي كرتونة بيض أبيض اسعار الكتاكيت اليوم سعر كرتونة البيض اليوم

مواد متعلقة

أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

التعاملات الصباحية| أسعار الفراخ اليوم الأثنين 25-9-2023

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

استمرار ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الخميس 14 سبتمبر في بورصة الدواجن

التعاملات الصباحية| أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 12-9-2023

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

الأكثر قراءة

عاجل.. الجيش الأردنى ينفذ عملية إنزال جوى لمواد ومستلزمات طبية للمستشفى الميدانى بغزة

معرض الكتاب 2024.. خطوات شراء تذكرة معرض القاهرة الدولي للكتاب النسخة 55

عاجل.. الحوثيون يتبنون هجومًا بمسيَّرة على سفينة فى البحر الأحمر

عاجل.. قصف إسرائيلى على طول قطاع غزة

خبير تحكيمى يكشف مدى صحة ركلة جزاء المصرى أمام الزمالك

الأرصاد تحذر سكان القاهرة والمحافظات من الظواهر الجوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لجان ضبط الأسعار!

د. محمد عفيفي

البطل أحمد عبدالعزيز

د هند جاد

فى الانتخابات.. مشاركة المرأة.. ضد التشهير

جلال حمام

خسائر إسرائيل ومكاسب حماس

مؤمن المحمدي

قاسم أمين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار فى مؤتمر الأطراف: ماذا عن "دور الثقافة" فى حماية المناخ.. وعن حال غزة؟

إبراهيم عبدالفتاح

أبوالنجوم

محمد العسيري

بيت الشريعى وأغانى الفشنى المفقودة

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

جرائم إسرائيلية جديدة.. قوات الاحتلال تعدم أسرتين بالرصاص فى مدرسة لـ"أونروا" بجباليا

"أطباء بلا حدود": يموت الناس فى جنين لأنهم لا يستطيعون الوصول إلى المستشفيات

استشهاد 3714 طالبًا وقصف 381 مدرسة منذ بداية العدوان على غزة