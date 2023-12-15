الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بالتزامن مع معرض القاهرة للكتاب.. صدور النسخة العربية لـ "في منتهي السرية"

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

تصدر عن دار غراب للنشر، النسخة العربية لكتاب “تحقيقات صحفية في منتهي السريةللكاتبة الصينية آندوين ومن ترجمة الدكتور محسن فرجاني، بالتزامن مع معرض القاهرة للكتاب، في دورته الخامسة والخمسين، والتي تنطلق 24 يناير وحتى 6 فبراير 2024، 

حوارات تسجيلية تكشف الحياة الشخصية لعدد من الصينيين المعاصرين 

وبحسب مترجم الكتاب دكتور محسن الفرجاني: عندما تقدمت “آندوين”، منذ عام مضى، باقتراح عمل التحقيقات التسجيلية لم يكن الاقتراح عفو الخاطر بل كان مشروعًا مدروسًا بعناية، ووافق الجميع على أن يكون باب "التحقيقات التسجيلية السرية" مجالًا جديدًا للتعبير عن مضمون مهم، سوى مشكلة وحيدة طرحت نفسها بقوة على بساط البحث، وهي: هل هناك حقًا أفراد مستعدون لإجراء حوارات تسجيلية سرية؟ وحتى إذا أمكن عمل "تحقيقات سرية" فهل يمكن أن تكون "تسجيلية" ثم كانت المشكلة التي واجهتنا في الأعداد الأولى من نشر هذا العمود هي: من هم الأشخاص الذين يمكن أن يرفضوا عمل التحقيقات؟ وإلى أي درجة يمكن ضمان بقاء هذه العمود وتطوره على الوجه الأكمل؟ وهو الأمر الذي اقتضى دراسة عميقة على يد آندوين.
 

ويلفت “الفرجاني” حول كتابه الذي يشارك بترجمته في معرض القاهرة للكتاب: ورغم أن هذه السلسلة من "التحقيقات التسجيلية السّرية" قد أبرزت تفوقها في امتلاك خبرات عملية مهنية وموهبة فنية جمالية فمازلت أرى أن سبب تفوقها الأكبر هو الإنصات الودي لأصوات مفعمة بالشكوى.

في باطن كل امرئ عالم خفي

وتابع ما من أحد في الدنيا إلا ويرغب في الإفضاء بمكنون قلبه، وهذا اللون من التطلعات لا يقل أبدًا عما عرفته الإنسانية من أشواق منذ زمان بعيد، ففي باطن كل امرئ عالم خفي، وهو العالم السري الباطني الذي يلقي به الناس إلى النسيان تحت الضغوط الذاتية ومتطلبات الحياة والأجواء المحيطة بهم، ومن ثم فإن أكثر ما يجلب السعادة على قلب إنسان هو أن يجد من يثق به وبقدرته على الإنصات الودّي لما يعتمل في نفسه، وكل الذين أفضوا بمكاشفاتهم الشخصية لآندوين كانوا يعلمون تمامًا أنها لا تملك حل مشكلاتهم، بل وستقدم على نشرها علنًا في صفحة جريدة ومع ذلك فقد اتخذوا قرارهم بأن الإفضاء بشكواهم الباطنية يمثل نوعًا من الخلاص.
 

وواصل، ولعلّ أهم سبب في النجاح الذي لاقته آندوين هو ابتعادها عن مجال حل المشكلات الشخصية لمحدثيها، فقد كان يكفي تمامًا أن تنصت إليهم بكل الحب والتقدير والودّ.

يشار إلي أن معرض القاهرة للكتاب، في دورته الخامسة والخمسين، يقام في رحاب مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس في الفترة من 24 يناير وحتي 6 فبراير 2024، وتحل دولة النرويج ضيف شرف معرض القاهرة للكتاب.

وقد اختيرت شخصية عالم الآثار سليم حسن، شخصية معرض القاهرة للكتاب، بينما اختير الكاتب يعقوب الشاروني شخصية لمعرض كتاب الطفل. 

معرض القاهرة للكتاب كتاب تحقيقات صحفية في منتهي السرية المترجم دكتور محسن الفرجاني دار غراب للنشر معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 دورة معرض القاهرة للكتاب الخامسة والخمسين حوارات تسجيلية سرية

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