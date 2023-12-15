عبدالمنعم سعيد لـ"الشاهد" نحتاج تريليون جنيه لإصلاح النظام الإدارى فى الدولة

قال عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن المصلحين الكبار والسياسيين في العالم يقومون ببناء رأس مال سياسي وبعدها يستخدمونه.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس الأمريكي يتخذ كل القرارات المؤثرة في السنة الأولى وهو مازال منتخبًا وبعد ذلك يرى الناس عائد قراراته وبعدها تقدرها في الانتخابات.

وتابع، أن كل ما يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتم رؤيته بشكل واضح والتسهيلات التي قدمها للناس تقاس بشكل جيد.

وتابع، أن هناك مشكلة في مصر ونعلم حلها ولكن نؤجله فالدولة أنفقت 10 تريليون جنيه في 10 سنين لتنمية الدولة، ولكن نريد صرف تريليون جنيه لإصلاح النظام الإداري للدولة وهذا من التحديات الكبيرة لأنه يوجد مقاومة كبيرة.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.