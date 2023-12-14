بايدن لقادة الاحتلال: عليكم التركيز فى كيفية إنقاذ أرواح المدنيين بـ غزة

قال الرئيس الامريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إنه يريد أن تظل إسرائيل تركز على كيفية إنقاذ أرواح المدنيين في غزة، حسبما ذكرت رويترز.

وجاءت تصريحات بايدن الأخيرة بشأن الحرب في غزة بعد أن انتهى من التحدث في حدث للترويج لخفض تكلفة الأدوية الطبية.

وقال بايدن: "أريدهم أن يركزوا على كيفية إنقاذ أرواح المدنيين، وليس التوقف عن ملاحقة حماس، بل أن يكونوا أكثر حذراً".

واشنطن تنصح إسرائيل بإنهاء الحملة البرية على غزة



وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أن مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن نصح إسرائيل بإنهاء حملتها البرية في غزة، وتنفيذ هجوم أكثر استهدافا في حربها في غزة.

وبحسب ما ورد يريد بايدن أن تنتقل إسرائيل إلى هذه المرحلة الجديدة من الحرب في غضون ثلاثة أسابيع أو أقل، حسبما قال مسئول أمريكي لم يذكر اسمه.

وقال المسؤولون إن المرحلة الجديدة التي يتصورها الأمريكيون ستشمل مجموعات أصغر من قوات النخبة التي ستتحرك داخل وخارج المراكز السكانية في غزة، وتنفذ مهام أكثر دقة للعثور على قادة حماس، وإنقاذ المحتجزين وتدمير الأنفاق.

وتأتي الدعوة لتغيير التكتيك مع اتساع الخلافات بين الولايات المتحدة وإسرائيل مع تحول الظروف في غزة إلى كارثة. وقال بايدن هذا الأسبوع إن إسرائيل بدأت تفقد الدعم الدولي بسبب "القصف العشوائي" على غزة، وهو تقييم أقسى بكثير من تصريحاته العلنية السابقة التي حث فيها على مزيد من الاهتمام بحماية المدنيين.

كما ناقش مستشار أمريكي نقل العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة إلى "منخفضة الشدة" خلال زيارة لإسرائيل يوم الخميس، حسبما ذكرت رويترز.

وقال البيت الأبيض إن مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع مسؤولين إسرائيليين خلال زيارة للبلاد يوم الخميس بشأن احتمال الانتقال من العمليات العسكرية عالية الكثافة إلى العمليات العسكرية “الأقل كثافة” في غزة.

وتحدث المستشار جيك سوليفان عن انتقال محتمل "في المستقبل القريب، لكنني لا أريد أن أضع طابعا زمنيا عليه"، حسبما قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي للصحفيين في مؤتمر صحفي دوري.