الخميس 14 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ضياء رشوان: حصيلة عدوان الاحتلال على غزة حتى الآن 18787 شهيدًا و50897 إصابة

ضياء رشوان
ضياء رشوان

علق الإعلامي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات على تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة.

وقال "رشوان"، خلال تقديم برنامجه "مصر جديدة"، المُذاع عبر فضائية "ETC"، مساء اليوم الخميس، إن حصيلة عدوان الاحتلال الاسرائيلي على غزة حتى الآن 18787 شهيدا و50897 إصابة.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أنه في اليوم الـ69 للعدوان على غزة، يواصل الاحتلال يواصل مجازره الدموية في القطاع المحتل، موضحًا أن مصر تبذل قصاري جهدها من أجل التخفيف عن الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يتمسك بائتلافه اليميني المتطرف؛ لأنه يخشى إنهاء حياته السياسية في السجن.

 

ضياء رشوان Etc غزة مصر جديدة

مواد متعلقة

غدًا.. بدء فترة البت فى الطعون على قرارات اللجان العامة بانتخابات الرئاسة

الشيخ جابر البغدادي: العلم أحد مظاهر المحبة ولولا العلماء لتحول العالم لغابة

"مصر تستطيع": جامعة بني سويف التكنولوجية مستقبل جديد لأبناء الصعيد

أم محمد لـ"مصر تستطيع" بعد 55 عاما من العمل: "أموت لو خدت إجازة"

"مصر تستطيع".. السيدة أم محمد قصة نجاح ملهمة لكل امرأة تسعى لتحقيق أهدافها

صاحب أول ماركة رجالي.. "الكونتينر" يستعرض تاريخ "لويس بشارة" للأزياء

"الكونتينر".. لويس بشارة أحدث نقلة فى صناعة الملابس المصرية

خالد الجندى: مشهد الانتخابات الرئاسية خرج بصورة مشرفة

الأكثر قراءة

عاجل.. وزير الدفاع الإسرائيلى لمستشار الأمن القومى الأمريكى: هزيمة «حماس» ليست سهلة

الأرصاد تحذر سكان القاهرة والمحافظات من الظواهر الجوية

عاجل.. «الدستور» تحقق: كيف نستفيد من تجربة الانتخابات الرئاسية فى تطوير الحياة السياسية فى مصر؟

المدير الفنى للزمالك: "الفريق مكنش فى يومه النهاردة"

رابط تحميل المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي 2024 عبر موقع وزارة "التعليم"

عاجل.. مفاجأة.. نتنياهو يمنح الموساد صلاحية عقد صفقة تبادل المحتجزين مع حماس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لجان ضبط الأسعار!

د. محمد عفيفي

البطل أحمد عبدالعزيز

د هند جاد

فى الانتخابات.. مشاركة المرأة.. ضد التشهير

جلال حمام

خسائر إسرائيل ومكاسب حماس

مؤمن المحمدي

قاسم أمين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار فى مؤتمر الأطراف: ماذا عن "دور الثقافة" فى حماية المناخ.. وعن حال غزة؟

إبراهيم عبدالفتاح

أبوالنجوم

محمد العسيري

بيت الشريعى وأغانى الفشنى المفقودة

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

جرائم إسرائيلية جديدة.. قوات الاحتلال تعدم أسرتين بالرصاص فى مدرسة لـ"أونروا" بجباليا

"أطباء بلا حدود": يموت الناس فى جنين لأنهم لا يستطيعون الوصول إلى المستشفيات

استشهاد 3714 طالبًا وقصف 381 مدرسة منذ بداية العدوان على غزة