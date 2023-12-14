ضياء رشوان: حصيلة عدوان الاحتلال على غزة حتى الآن 18787 شهيدًا و50897 إصابة

علق الإعلامي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات على تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة.

وقال "رشوان"، خلال تقديم برنامجه "مصر جديدة"، المُذاع عبر فضائية "ETC"، مساء اليوم الخميس، إن حصيلة عدوان الاحتلال الاسرائيلي على غزة حتى الآن 18787 شهيدا و50897 إصابة.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أنه في اليوم الـ69 للعدوان على غزة، يواصل الاحتلال يواصل مجازره الدموية في القطاع المحتل، موضحًا أن مصر تبذل قصاري جهدها من أجل التخفيف عن الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يتمسك بائتلافه اليميني المتطرف؛ لأنه يخشى إنهاء حياته السياسية في السجن.