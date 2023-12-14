غدًا.. بدء فترة البت فى الطعون على قرارات اللجان العامة بانتخابات الرئاسة

علق الإعلامي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات علي مشهد الشعب المصري في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال "رشوان"، خلال تقديم برنامجه "مصر جديدة"، والمُذاع عبر فضائية "ETC"، مساء اليوم الخميس، إن الهيئة الوطنية للانتخابات بدأت في تجميع نتائج فرز الأصوات الانتخابية، فور إغلاق لجان الاقتراع.

وأضاف أن عملية فرز الأصوات تبدأ بعدة مراحل الأولى تكون في اللجان الفرعية، حيث يتم خلالها فرز الأصوات ومعرفة عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح وعدد الأصوات الباطلة، ثم بعد ذلك يتم إرسالها إلى اللجنة العامة.

وأشار إلى أن اللجنة العام تقوم بتجميع كل عمليات الفرز التي وصلت إليها من قبل اللجان الفرعية التابعة لها، ومن ثم تقوم بتجميع الأصوات الصحيحة والباطلة، وبعدها تجميع أصوات كل مرشح على حدة، وبعد أن تنتهي من كل ذلك تقوم بإرسال هذه الأصوات إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأوضح أن الهيئة الوطنية للانتخابات، تقوم بتجميع كل ما ورد إليها من أصوات من قبل اللجان العامة، وبعد الانتهاء من عملية التجميع يتم إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن تبدء فترة البت في الطعون على قرارات اللجان العامة بانتخابات الرئاسة غدًا.