الخميس 14 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السفير خليل الذوادى: وجدنا الكثير من اللجان تشهد تعاونًا أمنيًا وإداريًا داخل غرف التصويت

السفير خليل إبراهيم
السفير خليل إبراهيم الزوادي

أوضح السفير خليل إبراهيم الزوادي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، ورئيس بعثة متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية، أهم الملاحظات من بعثة جامعة الدول العربية على انتخابات الرئاسة المصرية، قائلًا: "إنها ملاحظات لكن تمت معالجتها في نفس الوقت، لأنه كان يوجد تعاون وثيق بين كل الأجهزة التي كانت موجودة في مقار الانتخابات". 

وأضاف السفير خليل الزوادي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة، أنه كان يوجد إقبال كثيف على اللجان الانتخابية وهو إقبال مشجع لهذه الانتخابات، لافتا إلى أن كل الانتخابات البسيطة تغلبوا عليها في الحال، كما كان يوجد تسهيلات لكبار السن وأصحاب الإعاقة، وقد كان يوجد تسهيلات كبيرة أذابت كل شيء كان من الممكن أن يكون عقبة في طريق سير العملية الانتخابية.

وتابع: "الكثير من اللجان تشهد تعاونا أمنيا وإداريا داخل غرف التصويت من القضاة، وكانوا مثالا وقدوة في كيفية التعامل مع المواطنين".

السفير خليل إبراهيم الزوادي برنامج الحياة اليوم الأمين المساعد جامعة الدول العربية الانتخابات الرئاسية

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