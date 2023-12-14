الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مدرب اتحاد جدة: عدد الأجانب لا يشكلون أى أفضلية لنا أمام الأهلى

مارسيلو جاياردو
مارسيلو جاياردو

أكد مارسيلو جاياردو، المدير الفني لفريق اتحاد جدة السعودي، أن عدد الأجانب لا يشكل على الإطلاق أي أفضلية لفريقه عند مواجهة الأهلي في مونديال الأندية.

ويلتقي الأهلي مع اتحاد جدة السعودي في الثامنة مساء غد الجمعة ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وقال جاياردو للصحفيين: "عندما يأتي وقت المواجهة في الملعب على الجميع أن يلعب كرة القدم، لا يوجد فرق بين فريق يمتلك عددًا من المحترفين الأجانب أكثر من الفريق الآخر".

وأضاف "ستشاهدون جميعًا التشكيل، لاعبو فريقي أجروا اليوم حصة استشفائية وآخرون أجروا التدريب الرئيسي وغدا سيعرف الجميع التشكيل".

كان اتحاد جدة قد حقق الفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة ليضرب موعدًا مع الأهلي في ربع نهائي مونديال الأندية.

اقرأ أيضا.. الأهلي في المونديال| الفريق ينهي مرانه الختامي استعدادًا لاتحاد جدة

الأهلي ينهي مرانه الختامي استعدادًا لاتحاد جدة

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، مرانه الختامي مساء الخميس، الذي أقيم على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبد الله الرياضية، استعدادًا لمباراة اتحاد جدة السعودي التي تقام في الثامنة مساء غد الجمعة بتوقيت القاهرة، في مستهل مشوار الأهلي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023.

بدأ المران بمحاضرة نظرية للمدير الفني مارسيل كولر، الذي حرص على شرح بعض الجوانب الفنية الخاصة بالاستعداد للمباراة، وكذلك منح بعض التعليمات للاعبي الفريق من أجل تنفيذها خلال مواجهة اتحاد جدة.

وخاض لاعبو الفريق فقرة بدنية تحت قيادة أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل تنفيذ بعض الجانب الخططي خلال تدريبات الكرة، واختتم المران بتقسيمة قوية بمشاركة اللاعبين في ضوء التحضير للمباراة.

وقام المدير الفني بعقد اجتماع مع معاونيه على هامش المران الختامي، للحديث عن بعض الأمور الفنية والتكتيكية التي تخص المباراة.

تستضيف السعودية بطولة كأس العالم للأندية، والتي انطلقت مساء يوم الثلاثاء الماضي، وتستمر حتى 22 ديسمبر الجاري.

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