عبد المنعم سعيد لـ"الشاهد": الحقد على المجتمع المصرى محرك رئيسى لعناصر الإخوان

أكد الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، أن مصر عانت لفترات طويلة من إرهاب جماعة الإخوان ومحاولاتهم للتغلغل في المجتمع.

وأضاف “سعيد” في حواره لبرنامج "الشاهد" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز:" كان الواضح أن الإخوان لديهم اتصالات مع أنصار بيت المقدس وداعش وغيرهم، وحتي من أصبح منهم إعلاميًا كان لديهم حقد ناري على المجتمع المصري، وكل القوي في مصر من الشيوعيين وغيرهم لديهم مرجعية وقيمة وعادات مصرية".

وتابع: "لكن الإخوان لا يملكون ذلك، وهم تم تشفيتهم ولديهم كم كراهية غير طبيعي للبلد ولا يخافون علي مصر، وعندما يحدث أزمة ينتظرون ماذا ستفعل الدولة المصرية، ولو قميصك أبيض يقولك لماذا ألبس أسمر، والإخوان تركيبة عالمية قادرة علي التلون مثل الحرباية ويعيشون في أمريكا كفصيل ليبرالي".

ويُعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

برنامج "الشاهد" يُذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة "إكسترا نيوز".