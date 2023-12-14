عبدالمنعم سعيد لـ"الشاهد": الإرهاب فى مصر لم يكن عاديًا.. والإخوان تغلغوا فى المجتمع

استكمل الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، توثيق شهادته على التجربة المصرية 10 سنوات من التحدي والإنجاز.

وأضاف سعيد في حواره لبرنامج "الشاهد" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز: "هؤلاء أركان تثبيت أركان الدولة المصرية، والذي تحدث عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي بعمل تنمية والقضاء على ما يهدد بقاء الدولة، والإرهاب في مصر لم يكن عاديًا لأن الإخوان المسلمين بدأوا منذ عام 1982، ومعششين في البلد بأفكارهم ومدارسهم ومحلات السوبر ماركت الخاص بهم، ولديهم تغلغل لم ينجح فيه حزب آخر مثل حزب الوفد مثلًا، وكان حزب مصري ولكن لم يغلغل في المجتمع مثل الإخوان".

وتابع: "وهم فصيلة من الأحزاب العنف جزء من الهيكل الخاص بهم منذ البداية، لأن أول حاجة لديهم حقيقة مطلقة مرتبطة بالدين وبالتالي أي خروج عنه كفر وله جزاء، وكانوا يريدون تدمير البلد في عهد سيد قطب، والكلام يصاغ في التقرب من الله، وبقاء الدولة كان مهما في هذه اللحظة، وكانوا يضربون أعمدة الكهرباء والمناطق السياحية".

يُعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

برنامج "الشاهد" يُذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة "إكسترا نيوز".