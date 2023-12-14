الأمن القومى أبرزها.. ماذا يطلب الشارع المصرى من الرئيس القادم؟

قال الكاتب الصحفي، عمادالدين حسين، إن حماية الأمن القومي المصري، ومنع تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر، أبرز المهام التي تنتظر الرئيس القادم لجمهورية مصر العربية.

وأضاف خلال لقاء لها ببرنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون": هناك أزمة اقتصادية لاينكرها أحد، وتحتاج توجهات مختلفة ويجب العمل عليها بشكل ضروري.

فيما أوضحت النائبة أميرة العادلي، أن إعادة النظر في الأزمة الاقتصادية، العدالة الاجتماعية، الضرائب، والتنمية السياسية، أبرز مانتمناه من الرئيس القادم.

وأضافت الدكتورة هالة فهمي، أن مانتمناه على الرئيس المقبل، النظر إلى المواطن، وحل الأزمة الاقتصادية، وإعادة سلم الأولويات، لافتة إلى ضرورة إيجاد خطة "ب"، في حال تأزم الموقف السياسي فيما يخص الحرب على غزة خاصة وبعد قصف جنوب غزة.