الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عبدالحليم قنديل: إسرائيل تعتبر أكبر قاعدة عسكرية لأمريكا ويوجد ارتباط عضوى بينهما

غزة
غزة

قال الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، إن الدعم الأمريكي لإسرائيل لا يقتصر على الجسر الدائم للأسلحة فقط ولكن يوجد جنرالات أمريكية وقوات خاصة بإسرائيل، بالإضافة لوضع أمريكا للخطط الحربية مع قوات الاحتلال.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي محمد الرميحي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن ارتباط الصهيونية بإسرائيل ارتباطا عضويا وهي قاعدة عسكرية أمريكية وتعد أكبر قاعدة، وقال بايدن عنها "لو لم تكن إسرائيل موجودة لخلقناها"، كما أكد أنه صهيوني ومعتز بصهيونيته.

تغير مواقف الدول الغربية بسبب المظاهرات

وأكد أن المشهد الدولي الذي بدأ بالوقوف مع إسرائيل بدعوى الدفاع عن النفس رغم أنه لا يوجد دفاع عن النفس لأن حقوقه مكفولة للشعوب المستعمرة، مشيرًا إلى أن خروج المظاهرات بالملايين بالشوارع الغربية تسبب في تغيير مواقف الكثير من الدول ومنها فرنسا وإسبانيا وبلجيكا، ودول أخرى مثل كندا ونيوزيلندا واستراليا بعد مطالبتهم بوقف إطلاق النار بغزة، كما طالب رئيس وزراء بريطانيا بوقف إطلاق دائم للنار بغزة.

عبدالحليم قنديل الدعم الأمريكي إسرائيل ارتباط عضوي قاعدة عسكرية أمريكية أكبر قاعدة أمريكا

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