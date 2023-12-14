الخميس 14 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عماد الدين حسين: الحياة السياسية توقفت نهائيًا منذ 2013 وحتى انطلاق الحوار الوطنى

عمادالدين حسين
عمادالدين حسين

قال الكاتب الصحفي، عمادالدين حسين، إن المشهد السياسي يتسم بالتأزم منذ فترة كبيرة، علاوة على أن تاريخ الحياة الحزبية المصرية مشوه، إذ توقفت الحياة السياسية نهائيا منذ 2013 حتى إنطلاق الحوار الوطني.

وأضاف خلال لقاء لها ببرنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون": "حينما أطلق الرئيس السيسي، الحوار الوطني، وصف أن هناك تحديات أعاقت إطلاق الحوار الوطني على رأسها محاربة الإرهاب".

وتابع: "لدينا مجموعة من الملاحظات، أبرزها نسبة المشاركة، فبعد يوم ونصف لدينا 45% وهي ستكون بذلك أعلى نسبة مشاركة، وتحرك الأحزاب المصرية في الانتخابات الوطنية، وهذا يفسر الحشد الكبير ونسبة الإقبال".

وواصل: "لأول مرة في انتخابات مصرية، لم تشهد طعونا أو شكاوي من قبل المرشحن الرئاسيين المنافسين وهي سمة لأول مرة نشهدها، علاوة على إشادة واضحة من قبل الجميع بأن الأمور سارت على شكل منظم".

وأكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، أن الدولة وأجهزتها كانت على درجة كبيرة من الحياد مع كافة المرشحين.

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