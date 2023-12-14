الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تستعد لموسم القصب وتوريد المحصول للشركات

القصب
القصب

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول قصب السكر مراعاتها، خلال شهر ديسمبر:

موسم العصير:

تمثلت التوصيات في الآتي:
- الاستعداد لبدء موسم العصير ومعرفة التخصصية المقررة حسب ظروف التشغيل بمصانع السكر.
- عند بدء الكسر والتوريد للمصانع يجب أن يراعى الآتي:- 
- الكسر في المساحات المفطومة والمساحات التي يقوم مهندس المنطقة بإجراء اختبارات التحاليل الحقلية لها بواسطة أجهزة الرفراكتوميتر.
- أن يكون الكسر بين الترابين.
- أن يكون القصب المكسور نظيف وخالي من القش والأوراق الخضراء ويوضع على أرض نظيفة (نظام الجريدة) لضمان تحميل وهو نظيف خالي من الشوائب التي تزيد من نسبة الاستقطاع الطبيعة بالمحصول المورد، والذي يؤثر على إنتاج السكر بالمصانع.
- أن يكون الكسر على قدر العربات المرسلة أو وسائل النقل المصرح بها ولا يتم ترك قصب مكسور سواء بالحقول أو بالمخازن بعد الانتهاء من عملية الشحن.
- ضرورة اتباع باقي التعليمات الفنية والإرشادية من مهندس المناطق، خاصة عدم حرق القصب وسرعة التبليغ عن أي قصب يتعرض للحريق لاتخاذ اللازم نحو توريده.

- مداومة الاتصال بمهندسي المناطق لمعرفة الخصيصة اليومية وبيانات التوريد وخلافة والعمل على حل المشاكل اليومية. وإدارة القصب بالمصانع على استعداد دائما للمعاونة في إيجاد الحلول الفورية لها.
- الاستمرار في خدمة محصول الغرس الخريفي والمحاصيل المحملة علية باتباع التوصيات الفنية الخاصة بها من حيث الري والتسميد ومكافحة الآفات.
- الاهتمام بمكافحة الحشائش خارج حقول قصب السكر وتطهير المساقى والجسور والمصارف منها – والتنسيق مع جهاز تحسين الأراضي ومديرية الزراعة في هذا الشأن.

الزراعة تستعد لموسم عصير القصب وتوريد المحصول

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