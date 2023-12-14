إصابة 9 أشخاص فى حادث على طريق الإسماعيلية السعدية

أصيب 9 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي بسيارة ميكروباص على طريق الإسماعيلية السعدية، وتم نقلهم لمستشفى فايد التخصصي، التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية لتلقي العلاج اللازم.

إخطار بالواقعة

تلقت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، برئاسة اللواء هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية المدير الإقليمة للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث على طريق الإسماعيلية السعدية بين ميكروباص 14 راكبا وسيارة ملاكي شاهين ما أسفر عن عدد من الإصابات.

نقل المصابين

انتقلت على الفور سيارات الإسعاف لمكان الحادث وتبين إصابة تسعة أشخاص بإصابات مختلفة ومتفرقة في الجسد، وعلى الفور تم نقلهم لمستشفى فايد التخصصي.