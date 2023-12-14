الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة سيدة صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق بحلوان

إصابة سيدة
إصابة سيدة

شهدت مدينة حلوان إصابة سيدة صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

البداية كانت بورود بلاغ بوقوع حادث مرورى في مدينة حلوان، على انتقلت سيارات الإسعاف الى موقع الحادث وبالفحص تبين أنه أثناء عبور ربة منزل للطريق صدمتها سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابتها بكسور وكدمات، وتم نقلها إلى المستشفى لإسعافها.

تم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

مدينة حلوان اصابة سيدة صدمتها سيارة عبورها الطريق

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