الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. إصابة 7 عمال أثناء تجديد مسجد بمرسى مطروح

صورة من الحادث
صورة من الحادث

أصيب 7 عمّال، الخميس، أثناء قيامهم بإحلال وتجديد مسجد عمرو بن العاص بمنطقة علم الروم، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى مطروح العام.  

أسماء المصابين

حصل “الدستور”، على أسماء المصابين وهم: "محمود علي السيد، 26 سنة، مصاب بجرح قطعي بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، وائل نصر محمد، 37 سنة مصاب بجروح وكدمات، عماد نصر محمد، 41 سنة، مصاب باشتباه كسر بالضلوع اليسري كدمات متفرقة بالجسم، شفيق محمد روكوك، 50 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، محمد عبدالباري كالح، 25 سنة، مصاب باشتباة كسر باليد اليسري، أحمد علي عبدالرحمن، 30 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، أحمد نور قبيل، 23 سنة، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليسرى كدمات متفرقة بالجسم".

فحوصات طبية

وقام الطاقم الطبى بمستشفى مطروح العام بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة، حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.  

1000081966
1000081966
مستشفى مطروح العام إصابة 7 عمال مدينه مرسي مطروح مرسى مطروح احلال وتجديد

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