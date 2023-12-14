الخميس 14 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عيد عبدالهادى: المصريون سطروا ملحمة وطنية فريدة فى الانتخابات الرئاسية

الدكتور عيد عبد الهادي
الدكتور عيد عبد الهادي

أشاد الدكتور عيد عبدالهادي، الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية للمجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري، ومؤسس مبادرة «صوتك وطن»، بالمظهر الحضاري للشعب المصري خلال ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال الأمين المساعد بحزب الحرية المصري، إن جموع الشعب المصري سطروا ملحمة وطنية فريدة من نوعها، وذلك من خلال مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية، وحرصهم على النزول بقوة والاصطفاف أمام اللجان الانتخابية لاختيار رئيس مصر 2024.

وأشار إلى أن حالة الاصطفاف الوطني التي سجلها المصريون تبعث برسالة واضحة للعالم؛ مفادها أن المواطن المصري أصبح لديه من الوعي السياسي، ما يجعله قادرًا على استخدام حقه الدستوري على أكمل وجه.

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وأكد «عبدالهادي»، في بيان له اليوم، أن الحرب القائمة في غزة كانت من الأسباب المهمة التي رسمت حالة الاصطفاف الوطني من جموع المصريين في هذه الانتخابات، لا سيما مع حساسية الوضع المصري تجاه القضية الفلسطينية.

وأوضح أن الوضع الراهن فرض على كل مصري أن يتكاتف من أجل استكمال خطى الدفاع عن الأشقاء في غزة، وتوصيل رسالة للعالم بأن المصريين على قلب رجل واحد في المواقف العصيبة، لمواجهة أي محاولات لزعزعة أمن واستقرار الوطن أو المساس بالحدود المصرية تحت أي شكل من الأشكال.

ولفت إلى أن الشعب المصري دائمًا ما يتصدر الصفوف الأمامية مدافعًا ومقاتلًا من أجل استقرار وطنه، بل ودعم الأشقاء في غزة في حربهم الشنيعة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن الدولة المصرية أوضحت موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية ورفضها القاطع لأي محاولات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، أو الجرائم الوحشية والانتهاكات اللإنسانية التي ترتكب كل لحظة ضد الفلسطينيين، واصطف الشعب المصري وراء هذا الموقف، معلنين أمام العالم أن القرارات السياسية للقيادة مصبوغة بتأييد شعبي كبير.

وشدد مؤسس «صوتك وطن»، على أن الانتخابات الرئاسية أظهرت للعالم مدى حرص المواطن المصري على أداء واجبه وإثبات حضوره ومعرفته الجيدة بمسئولية مشاركته في هذا الاستحقاق الدستوري وتحمله الأمانة كاملة.

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