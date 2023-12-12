الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الحرية المصرى تعقيبًا على كثافة المشاركة الانتخابية: الرهان على الشعب المصرى لا يخيب

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

ثمّن حزب الحرية المصري، الإقبال الكثيف للتصويت على الانتخابات الرئاسية بجميع المحافظات، مؤكدًا أن الرهان على الشعب المصري لا يخيب، وأن هناك وعيًا كبيرًا ظهر بوضوح في الأعداد المشاركة.

وأضاف حزب الحرية المصري في بيانه، أن الأعداد الغفيرة والتجمعات غير المسبوقة جاءت من استشعار المواطنين بصعوبة المرحلة وأهمية التكاتف والوقوف يدًا واحدة أمام العالم، لاختيار مستقبل مصر.

وتابع الحزب في بيانه أن جميع المرشحين كانوا على قدر الثقة والمسئولية في الحشد وحث المواطنين على المشاركة، خاصة أن أغلب المرشحين رؤساء أحزاب، ما كثف الأعداد وخرجت مسيرات تعبر عن حب الوطن في عرس ديمقراطي كبير.

وقال الحزب، إن المحافظات رصدت أعدادًا غفيرة بجميع المحافظات، وأن الغرف المركزية كانت تؤكد ضراوة الإقبال على اللجان حتى الساعات الأخيرة، مشيدًا بالدور الكبير للهيئة الوطنية للانتخابات، ودورها في تذليل أي عقبات أمام المرشحين.

وتختتم عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الثلاثاء، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

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