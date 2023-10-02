عيد عبد الهادي عن ترشح السيسي للرئاسة: قائد وطني لم يخذل شعبه

ثمن د.عيد عبد الهادي، الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية للمجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري، إعلان الرئيس السيسي ترشحه لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلا: قائد وطني، لم يخذل دعوة شعبه، وأخلص جهوده في سبيل رفعة ونصره هذا الوطن، أحبه ملايين المصريين واصطفوا حوله لدفع عجلة الإنتاج والتنمية والبناء.

وأكد عبد الهادي، في بيان الإثنين، أن الرئيس السيسي نجح في إنشاء الدولة المصرية من جديد مخترقا كافة الحواجز والعقبات دون خشية، بل ووضع يده على بؤر الفساد والبيروقراطية اللذان كانا لهما دور كبير في تكوين عراقيل منعت الوصول للاستفادة القصوى في كثير من الملفات، وضرب بيد من حديد حتى أصبحت تلك الملفات تسير في الطريق الصحيح بما يعود بالنفع على المواطن.

مؤتمر حكاية وطن

أضاف أن مؤتمر "حكاية وطن" كشف عن حجم الجهود التي بذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي والحكومة المصرية وتحمل وصبر شعبها، من أجل تحقيق كم الإنجازات التي أصبحت على مرئى ومسمع للقاصي والداني، وحجم التحديات والعراقيل التي وضعتها الحروب والصراعات وفيروس كورونا، إلى أن وصلت مصر لبر الأمان ونجحت في بناء الجمهورية الجديدة.

أكد الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية للمجالس الشعبية أن المؤتمر استعرض الإنجازات التي تحققت في مختلف المجالات على مدار التسع سنوات الماضية بالأرقام والاحصائيات التي أبرزت العمل الدقيق للحكومة والنهج الاقتصادي الذي سارت عليه إلى أن تحققت إلى واقع ملموس، جعلت الدولة المصرية اليوم تنافس مصاف الدول على الخريطة الاقتصادية.