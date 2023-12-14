محمد التاجي لـ"الدستور": سعيد بمشاركتي في مسلسل "ألف ليلة وليلة"

تعاقد الفنان القدير محمد التاجي، على بطولة مسلسل "ألف ليلة وليلة"، بطولة الفنان ياسر جلال، ضمن مسلسلات رمضان 2024، ومن بطولة ياسمين رئيس، نور اللبنانية، شيري عادل، تارا عماد، مايان السيد، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، وفاء عامر، أيتن عامر، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، ومن تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري.

وتحمس الفنان محمد التاجي إلى مشاركته في مسلسل "ألف ليلة وليلة"، بطولة الفنان ياسر جلال، وهو الأمر الذي جعله يقبل الدور في الحال دون أي تردد بمجرد قراءة السيناريو، ومعرفة الأبطال الذين سيكونون ضمن أبطال العمل.

وتابع التاجي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "انا قرأت السيناريو ووافقت عليه وحقيقي مبسوط جدًا بيه خاصًة أن فكرة المسلسل جديدة، وستعيدنا إلى الزمن الماضي وفكرة المسلسلات المختلفة والتي يحبها الجميع كِبار وصِغار".

موسم دراما رمضان 2024

مسلسل “ألف ليلة وليلة” من إنتاج شركتى ميديا هب “سعدى جوهر” وأروما استديوز برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن تأليف أنور عبدالمغيث ومن إخراج إسلام خيرى، وبطولة ياسمين رئيس، ونور وشيرى عادل، وليد فواز، سامي مغاوري وعدد كبير من الفنانين مقرر الإعلان عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة، ويظهر ياسر جلال خلال أحداث المسلسل بشخصية شهريار.

وقدم ياسر جلال فى رمضان الماضى، مسلسل "علاقة مشروعة" من 15 حلقة، وشارك فى بطولته مى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، عمر رزيق، محمود فاروس، جودى مسعودى، كريم محجوب، نهال نور، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

وينتمي العمل إلى المسلسلات الضخمة إنتاجيا، كما أنّ التصوير سيكون بين مصر و3 دول أخرى، ومن المُقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2024، ويعقد ياسر جلال جلسات عمل مكثفة مع الشركة المنتجة للمسلسل للوقوف على التفاصيل المبدئية للعمل وترشيح الأبطال المشاركين فيه.