الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عاجل.. حظر تصدير السكر إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية

السكر
السكر

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرار وزارة التجارة بشأن السكر، وجاء نص القرار رقم 500 لسنة 2023: "يستمر العمل بقرار الوزارة رقم 88 لسنة 2023 المُشار إليه لمدة 3 أشهر، ونص القرار رقم 88 على حظر تصدير صنف السكر بأنواعه، إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية، والتي تُقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، بعد موافقة وزير التجارة والصناعة".

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، قد أعلن عن أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفى عدة أشهر، وأن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر نحو 7 أشهر، وأن احتياطي القمح يكفي نحو 4.8 شهر، فيما يبلغ الاحتياطي من الزيوت 6 أشهر، والاحتياطي الاستراتيجي من السكر نحو 7 أشهر.

كما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن توفير كميات كبيرة من السكر الحر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، مع صرف كميات إضافية لأصحاب البطاقات التموينية بمعدل كيلو سكر إضافي للبطاقة المقيد بها 3 أفراد فأقل، و2 كيلو للبطاقة المقيد بها 4 أفراد فأكثر، بجانب استمرار صرف السكر المدعم بسعر 12.6 جنيه للكيلو للمستفيدين من الدعم.

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