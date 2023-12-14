الخميس 14 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

تُحيي الكنيسة اللاتينية ذكراه اليوم.. من هو القدّيس يوحنّا الصليب؟

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة اللاتينية بذكرى القدّيس يوحنّا الصليب، الكاهن ومعلّم الكنيسة، الذي ولِد في فونتيفِرُس في اسبانيا نحو عام 1542، وقضى مدة في رهبنة الكرمل، شرع عام 1568 في اصلاح الرهبنة والعودة بها الى نقاوة قوانينها الأصلية. 

وأيدته في ذلك القديسة تريزيا الكبيرة من أفيلا، فجاهد وتحمل المشاق الكبيرة في سبيل ذلك، وكتب مؤلفاته الروحية الشهيرة. توفي عام 1590 في عُبَيْدا وقد اشتهر بحكمته وقداسته.

عظة احتفالية

وبهذه المناسبة، ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت فيها: 

مَن يريد أن يتقرّب من الربّ، وأن يكون جديرًا بالحياة الأبديّة، وأن يصبح مسكنًا للرّب يسوع المسيح، وأن يمتلئ من الرُّوح القدس كي يحمل ثمار هذا الرُّوح.. يجب أن يؤمن أوّلاً بالربّ ثمّ أن يستسلم بدون تحفّظ لوصاياه... يجب أن يلجأ إلى الجهاد ليكون متواضعًا أمام كلّ إنسان.. كما قال الربّ: "اِحمِلوا نيري وتَتَلمَذوا لي فإِنِّي وَديعٌ مُتواضِعُ القَلْب، تَجِدوا الرَّاحَةَ لِنُفوسِكم". كما يجب أن يتمرّن ليكون رحيمًا ولطيفًا ومواسيًا وطيّبًا، كما قال الربّ: "كونوا رُحَماءَ كما أَنَّ أَباكُم رَحيم" وأيضًا: "إِذا كُنتُم تُحِبُّوني، حَفِظتُم وَصاياي" ويضيف الرّب قائلاً: "مَلَكوتُ السَّمواتِ يُؤخَذُ بِالجِهاد، والمُجاهِدونَ يَختَطِفونَه"... "ِاجتَهِدوا أَن تدخُلوا مِنَ البابِ الضَّيِّق". بشكل عام، يجب أن يأخذ كنموذج تواضع الربّ وسلوكه وطيبته ونمط عيشه...

فليثابر على الصلاة، وليطلب بدون ملل أن يأتي الربّ ويسكن فيه، ويجدّده ويمنحه القوّة للتقيّد بجميع وصاياه، وليتحوّل المخلّص ذاته إلى مسكن لنفسه. حينها، ما سينجزه من خلال الجهاد سيكون بكامل رضاه لأنّه سيعتاد على ممارسة الخير، وسيذكر الربّ باستمرار وسينتظره بحبّ كبير. حين سيرى الربّ هكذا تصميم، سيشفق عليه، وسيحرّره من أعدائه ومن الخطيئة التي تسكن فيه، وسيملأه من الرُّوح القدس. وبالتالي، سيلتزم بجميع وصايا الربّ بكلّ حقّ، بدون عنف أو تعب؛ أو بالأحرى، الربّ ذاته هو الذي سيحقّق فيه مبادئه الخاصّة وسينتج بكلّ نقاوة ثمار الرُّوح 

الكنيسة اللاتينية أعضاء الكنيسة اللاتينية احتفال الكنيسة اللاتينية

مواد متعلقة

الكنيسة اللاتينية تحتفل بذكرى تحتفل القدّيسة لوسيا البتول الشهيدة

الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى 5 من القدّيسين الشهداء

احتفالات بتذكار تقديم القديسة العذراء مريم إلى الهيكل

في عيد القديس إسبيريدون.. تعرف على تاريخ كنيسته الشهيرة بأسيوط (صور)

مطران طنطا: الاستئناس بالحديث عن الناس من علامات الإفلاس

في عيد الحبل بالعذراء.. تعرف على رواية الكنيسة التراثية عن جدي المسيح

بمناسبة عيد اسبيريدون.. ألبوم صور من احتفالات الكنيسة عام 2011

"يوم فى السـما".. الكلية الإكليريكية بالمحرق تطلق فعالية لمرضى السرطان

الأكثر قراءة

عاجل.. وزير الدفاع الإسرائيلى لمستشار الأمن القومى الأمريكى: هزيمة «حماس» ليست سهلة

عاجل.. مفاجأة.. نتنياهو يمنح الموساد صلاحية عقد صفقة تبادل المحتجزين مع حماس

"كان واعدنى بالجواز".. تفاصيل محاولة سيدة قتل أرملة وائل الإبراشى

تصريحات عمرو السولية عن «الثأر من اتحاد جدة»

سعر الذهب اليوم بالدولار في مصر.. بالتعاملات المسائية

اليوم آخر فرصة.. الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لجان ضبط الأسعار!

د. محمد عفيفي

البطل أحمد عبدالعزيز

د هند جاد

فى الانتخابات.. مشاركة المرأة.. ضد التشهير

جلال حمام

خسائر إسرائيل ومكاسب حماس

مؤمن المحمدي

قاسم أمين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار فى مؤتمر الأطراف: ماذا عن "دور الثقافة" فى حماية المناخ.. وعن حال غزة؟

إبراهيم عبدالفتاح

أبوالنجوم

محمد العسيري

بيت الشريعى وأغانى الفشنى المفقودة

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

جرائم إسرائيلية جديدة.. قوات الاحتلال تعدم أسرتين بالرصاص فى مدرسة لـ"أونروا" بجباليا

"أطباء بلا حدود": يموت الناس فى جنين لأنهم لا يستطيعون الوصول إلى المستشفيات

استشهاد 3714 طالبًا وقصف 381 مدرسة منذ بداية العدوان على غزة