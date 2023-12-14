الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يستعرض مع وفد الاتحاد الأوروبي الفرص الاستثمارية والسياحية

اللقاء
اللقاء

التقى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وفد الاتحاد الأوروبي برئاسة "نيكولاس زيمس"؛ لاستعراض الفرص الاستثمارية، والمقومات الاقتصادية والسياحية والثقافية للمحافظة لاستغلال المزايا النسبية التي تتفرد بها. 

جاء ذلك في إطار جهود التعاون المثمر والبناء بين مصر والاتحاد الأوروبي لفتح آفاق جديدة في مجالات الاستثمار والخدمات والبيئة، وضمن الجهود المتواصلة لاستقبال الوفود الزائرة لعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية سواء على المستويين الدولي أو المحلي. 

وتفقد محافظ أسوان وأعضاء الوفد، معرض المنتجات المتنوعة للثروات المحجرية والتعدينية والمشغولات اليدوية والتراثية. 

تعزيز التعاون الأوروبي

وخلال اللقاء، أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن محافظة أسوان بإعتبارها عروس المشاتي، وقبلة الاستثمار والثقافة والفنون والإبداع، تواصل استكمال سلسلة أوجه التعاون مع الاتحاد الأوروبي بقيادة السفير كريستيان برجر. 

وطالب محافظ أسوان، بأن يتم اتخاذ خطوات سريعة فيما يتعلق بدعم الاتحاد الأوروبي بشأن إعداد دراسة ومقترح لتنفيذ مشروع تطوير منظومة النظافة العامة، وتشغيل مصنعي تدوير القمامة بمدينتيِّ أسوان وإدفو؛ للتخلص الآمن من المخلفات من أجل تحويل أسوان إلى نموذج للمدن الخضراء والصديقة للبيئة والخالية من التلوث والإنبعاثات الكربونية، مع تعميم هذا النموذج على باقي مدن المحافظة لتحقيق العوائد الإيجابية من هذا المشروع. 

وأشار أشرف عطية، إلى أننا نتطلع معًا إلى المزيد من ضخ الإستثمارات الأوربية فى أسوان، ولاسيما في ظل توافر الثروات التعدينية والمحجرية بإحتياطيات هائلة تكفي لمئات السنين وهو الذي يتوازى معه تنوع مصادر الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى تميزها بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال المشغولات اليدوية والحرف البيئية والتراثية. 

وأوضح أن ذلك يتكامل مع مشروعات الاتحاد الأوروبي التي تم وجارٍ تنفيذها بأسوان في الاكتشافات الأثرية، وأيضًا التعليم والدعم الفني، علاوة على دعم الإتحاد الأوروبي لتمكين المرأة بمشروعات إنتاجية واعدة، ورعايته أيضًا لمهرجان أفلام سينما المرأة في دوراته المتتالية. 

 الإمكانيات الاقتصادية في أسوان

من جهته، قدَّم "نيكولاس زيمس"، شكره الجزيل، ووفد الاتحاد الأوروبي لمحافظ أسوان، على حفاوة الاستقبال، وعقد هذا اللقاء مع ممثلي للمراكز الاقتصادية والتجارية للتعرف على الإمكانيات الاقتصادية والاستثمارية في أسوان، والوقوف على التحديات والفرص المتاحة، ونتطلع لنتائج مبشرة في مجال الاستثمار المستدام. 

وأكد أن الاتحاد الأوروبي يعتبر أكبر شريك لمصر لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة في ظل التسهيلات المقدمة من الحكومة المصرية لعقد مؤتمر للاستثمار والتنمية في الفترة المقبلة. 

وفي نهاية اللقاء، أهدى محافظ أسوان، أعضاء وفد الاتحاد الأوروبي، الدروع والهدايا التذكارية من ورق البردي والمقتنيات التي تحمل طابع الهوية البصرية للمحافظة.

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