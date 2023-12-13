الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أسوان تواصل إزالة التعديات على أراضى الدولة بالمحافظة

التعديات
التعديات

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، ضرورة مواصلة رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والوقوف بحزم أمام محاولات البعض لاستغلال فترة الانتخابات الرئاسية والقيام بالاستيلاء والتعدى على أراضى البناء أو الزراعية. 

الإزالة الفورية لكافة أشكال التعدى 

وكلف محافظ أسوان بالمرور الميدانى والإزالة الفورية لكافة أشكال التعدى، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين. 

وبناءً على تكليفات محافظ أسوان قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بالإزالة الفورية لحالة تعدى على مساحة 600 م2 بنطاق حى جنوب، ووسط مشاركة الرائد مصطفى حجران رئيس مباحث المرافق، وبإشراف من محمد حسين نائب رئيس المدينة، ورئيس الحى علاء آدم، والعاملين بالوحدة المحلية والحى مدعمين بالمعدات الثقيلة. 

فى السياق نفسه، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة صابر حسين بإزالة لحالة تعدٍ على أراضى أملاك الدولة بمساحة 450 م2 وبإرتفاع 1.5 متر وذلك بناحية قرية توشكى شرق التابعة لمجلس قروى أبو سمبل بنصر النوبة. 

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بالإزالة الفورية لحالة تعدى بمساحة 80 م2 وذلك بنطاق قرية الكلح غرب مدعمين بالمعدات المختلفة. 

محافظ أسوان التعديات أملاك الدولة الجهات المعنية رؤساء المراكز والمدن

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