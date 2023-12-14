الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: مشروعات المدن الجديدة تهدف لاستيعاب الكثافة السكانية

النائب عمرو عكاشة
النائب عمرو عكاشة

قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بمواصلة العمل للانتهاء من المشروعات الجديدة في الإطار الزمني المحدد لها، تستهدف دعم الاقتصاد الوطني؛ من خلال قدرتها على جذب وتوليد الأنشطة الإنتاجية والتجارية.

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استيعاب الكثافة السكانية

وأوضح "عكاشة"، في تصريحات صحفية، أن المدن الجديدة تهدف لاستيعاب الكثافة السكانية وتوزيع السكان توزيعا عادلا بكل أنحاء الجمهورية، ما يحقق التوازن داخل الدولة، بما يمثل قيمة مضافة ومتجددة للاقتصاد المصري.

استعادة الوجه الحضاري لكل مناطق الجمهورية

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة تسعى إلى استعادة الوجه الحضاري لكافة مناطق الجمهورية بشكل يحافظ على الطابع التراثي والمعماري المصري بأشكاله المختلفة، خاصة أن مصر تمتلك أماكن تاريخية وتراثية كبيرة تحتاج للاهتمام بها من أجل جذب مزيد من السائحين إليها من خلال التسويق لهذه المناطق بعد تطويرها وإعطائها اللمسات الجمالية.

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مقومات الجذب السياحي 
ولفت النائب عمرو عكاشة، إلى أن مصر تمتلك أماكن تاريخية وتراثية كبيرة تحتاج للاهتمام بها من أجل جذب مزيد من السائحين إليها من خلال التسويق لهذه المناطق بعد تطويرها وإعطائها اللمسات الجمالية.

النائب عمرو عكاشة توجيهات الرئيس السيسي مشروعات جديدة الحكومة اقتصاد وطني

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