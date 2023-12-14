الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أبوالعينين: وجود قاضٍ على صناديق الاقتراع ضمان على نزاهة الانتخابات

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال إسلام أبوالعينين، مدير برامج بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن الانتخابات الرئاسية 2024 تعد خامس انتخابات تعددية تجرى في مصر، وذلك يعتبر من ضمن الإنجازات منذ 2005، كما تعد الانتخابات الثالثة بعد دستور 2014، مشيدًا بدور الهيئة الوطنية للانتخابات التي تأسست عام 2017 في هذا العُرس الديمقراطي الذي شهدناه منذ أيام.

وأضاف «أبوالعينين»، خلال لقائه عبر القناة الأولى، أن الانتخابات الرئاسية 2014 تعد رابع استحقاق دستوري تحت ولاية الهيئة الوطنية للانتخابات وإشرافها، مشيرًا إلى أن «الوطنية للانتخابات» استطاعت تعزيز مسار العملية الانتخابية في مصر.

وتابع، أن إتاحة الهيئة الوطنية للانتخابات الولاية الكاملة للإشراف القضائي على الانتخابات تعد من أهم أعمال الهيئة التي يتمنى استمرارها، مشيرًا إلى أن وجود قاضٍ على كل صندوق اقتراع في مصر يعد ضمانًا للمصريين على نزاهة وشفافية الانتخابات، ويؤكد على النظام داخل جميع اللجان.

الهيئة الوطنية للانتخابات مصر الوطنية للانتخابات حقوق الانسان

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