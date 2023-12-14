الخميس 14 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية غير مسبوقة

النائب محمد بدراوي
النائب محمد بدراوي

تقدم النائب محمد بدراوي، عوض عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالشكر لأهالي دائرته الانتخابية السنطة وزفتى، ولكافة جموع الشعب العظيم، على المشاركة الإيجابية والفاعلة في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي تنم على تحمل المسؤولة الوطنية.

وقال "بدراوي"، في بيان، اليوم الخميس، إن الموقف الوطني والديمقراطي الذي أظهره الشعب المصري والذي أفشل كافة المحالاوت  لتشوية هذا الاستحقاق الدستوري أو تهميشة أو التدخل في شؤننا الداخلية والتهديد والترهيب من أي جهة كانت، مشيرًا إلى أن الشعب  هو المعلم والملهم وصاحب القرار والمصير في بلاده ذات الحضارة والتاريخ.

وأشاد بوعي المواطن المصري وثقافتة وذكاؤه والذي تمثل في الإقبال الكبير للناخبين على صناديق الاقتراع، ما يعكس المسؤولية الوطنية  لهذا للشعب وسد كافة الذرائع لأي من المتربصين خاصة وأن نسبة المشاركة في الانتخابات كانت "كبيرة جدًا وغير مسبوقة.

ولفت إلى استمراره في أداء دوره الوطني  المسؤول في تقديم  كافة الخدمات لأهالي الدائرة، والعمل علي تقديم رؤية حديثة ومتطورة للتنمية والإصلاح في مصر، وفي تمثيل صوت الشعب، ومطالبة بحقوقه في كل المحافل والمنابر من خلال ما يسود المناخ السياسي من حرية وديمقراطية وشفافية، والتي انعكست على الحياة السياسية ودعم الأحزاب ومشاركتها في صنع مستقبل مصر.

وقدم الشكر لكل من ساهم في نجاح هذا الاستحاق الدستوري والواجب الوطني، لافتًا إلى أن الجميع عمل من خلال منظومة رائعة عزفت سينفونية جميلة، واخص بالذكر قضاة مصر الإجلاء والهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية ورجالها وإعلام مصر وكافة المؤسسات المصرية وقبل كل هذا الشعب المصري العظيم الذي خط بيده شهاد ميلاد جديدة للحياة السياسية المصرية، وسطر بحروف من نور خريطة مصر الجديدة.

النائب محمد بدراوى لجنة الخطة والموازنة الشعب المصري المسؤولة الوطنية الانتخابات الرئاسية

مواد متعلقة

"زراعة النواب": الانتخابات الرئاسية أظهرت المعدن الحقيقى للشعب المصرى

عضو بـ"الشيوخ": الانتخابات الرئاسية أفرزت واقعًا جديدًا عنوانه الأمل

وكيل أول النواب يكشف عن 5 حقائق فى الانتخابات الرئاسية

دفاع النواب: شكر وتقدير للداخلية على دورها فى خروج الانتخابات بما يليق بالجمهورية الجديدة

رئيس شباب النواب يشارك في أطول مسيرة انتخابية ببورسعيد

"صحة الشيوخ": خروج ملايين المصريين للتصويت بانتخابات الرئاسة يؤكد أن دولة يونيو باقية

علاء قريطم: 45% مشاركة فى الانتخابات الرئاسية يؤكد وعى المصريين ورسالة للعالم

النائبة رغدة نجاتى: نسب مشاركة المرأة فى الانتخابات الرئاسية مشهد يدعو للفخر

الأكثر قراءة

عاجل.. انقلاب أمريكي ضد إسرائيل.. الأسئلة الصعبة تضع الاحتلال في ورطة

القيمة التسوقية للأهلي واتحاد جدة قبل مواجهة مونديال الأندية

عاجل.. حاخام: التوراة تحرم وجود دولة يهودية وإسرائيل تتحدث كذبًا باسم الدين

عاجل.. تقرير: حماس ترفض التواصل بشأن تبادل جديد للأسرى

لاعب اتحاد جدة السابق لـ"الدستور": الأهلى يمتلك كوكبة من النجوم مثلنا.. وحجازى تأثيره كبير منذ عودته

عاجل.. الزمالك يتنافس اليوم.. مواعيد مباريات الخميس 14-12-2023 والقنوات الناقلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

خسائر إسرائيل ومكاسب حماس

مؤمن المحمدي

قاسم أمين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار فى مؤتمر الأطراف: ماذا عن "دور الثقافة" فى حماية المناخ.. وعن حال غزة؟

إبراهيم عبدالفتاح

أبوالنجوم

محمد العسيري

بيت الشريعى وأغانى الفشنى المفقودة

الحسين عبدالرازق

وقال الشعب كلمته!

وائل لطفي

ثورة جديدة

ماجد حبته

العدوان.. والقرار الأممى

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

جرائم إسرائيلية جديدة.. قوات الاحتلال تعدم أسرتين بالرصاص فى مدرسة لـ"أونروا" بجباليا

"أطباء بلا حدود": يموت الناس فى جنين لأنهم لا يستطيعون الوصول إلى المستشفيات

استشهاد 3714 طالبًا وقصف 381 مدرسة منذ بداية العدوان على غزة