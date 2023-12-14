برلماني: مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية غير مسبوقة

تقدم النائب محمد بدراوي، عوض عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالشكر لأهالي دائرته الانتخابية السنطة وزفتى، ولكافة جموع الشعب العظيم، على المشاركة الإيجابية والفاعلة في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي تنم على تحمل المسؤولة الوطنية.

وقال "بدراوي"، في بيان، اليوم الخميس، إن الموقف الوطني والديمقراطي الذي أظهره الشعب المصري والذي أفشل كافة المحالاوت لتشوية هذا الاستحقاق الدستوري أو تهميشة أو التدخل في شؤننا الداخلية والتهديد والترهيب من أي جهة كانت، مشيرًا إلى أن الشعب هو المعلم والملهم وصاحب القرار والمصير في بلاده ذات الحضارة والتاريخ.

وأشاد بوعي المواطن المصري وثقافتة وذكاؤه والذي تمثل في الإقبال الكبير للناخبين على صناديق الاقتراع، ما يعكس المسؤولية الوطنية لهذا للشعب وسد كافة الذرائع لأي من المتربصين خاصة وأن نسبة المشاركة في الانتخابات كانت "كبيرة جدًا وغير مسبوقة.

ولفت إلى استمراره في أداء دوره الوطني المسؤول في تقديم كافة الخدمات لأهالي الدائرة، والعمل علي تقديم رؤية حديثة ومتطورة للتنمية والإصلاح في مصر، وفي تمثيل صوت الشعب، ومطالبة بحقوقه في كل المحافل والمنابر من خلال ما يسود المناخ السياسي من حرية وديمقراطية وشفافية، والتي انعكست على الحياة السياسية ودعم الأحزاب ومشاركتها في صنع مستقبل مصر.

وقدم الشكر لكل من ساهم في نجاح هذا الاستحاق الدستوري والواجب الوطني، لافتًا إلى أن الجميع عمل من خلال منظومة رائعة عزفت سينفونية جميلة، واخص بالذكر قضاة مصر الإجلاء والهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية ورجالها وإعلام مصر وكافة المؤسسات المصرية وقبل كل هذا الشعب المصري العظيم الذي خط بيده شهاد ميلاد جديدة للحياة السياسية المصرية، وسطر بحروف من نور خريطة مصر الجديدة.