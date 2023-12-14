الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قطع المياه 8 ساعات عن مناطق بالحوامدية في الجيزة غدا

قطع مياه
قطع مياه

أعلنت محافظة الجيزة عن قطع المياه ۸ ساعات من الساعة العاشرة مساءا غدا الجمعة حتى الساعة السادسة صباح يوم السبت 16 ديسمبر، عن العزبة الشرقية بالحوامدية، قرية الشيخ عثمان، متفرعات شارع الجمهورية - طريق ١١، نظرًا لحدوث هبوط وكسر مفاجئ بخط الصرف الصحي قطر ۷۰۰ مم بشارع طراد النيل بالحوامدية، الأمر الذي يتطلب تحويل مسار خطوط المياه أقطار ٤٠٠ مم و٢٨٠ مم. 

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتاثرة.

كما كلف المحافظ رئيس مدينة الحوامدية بالمتابعة الميدانية للأعمال والتعاون مع الشركة لإزالة أي معوقات للانتهاء من أعمال الاصلاح وفقا للمواعيد المحددة.

وأوضحت المحافظة بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبية احتياجاتهم فورا.

وكان تفقد محافظ الجيزة عددًا من القطاعات بأحياء إمبابة والمنيرة الغربية ومركز أوسيم لمتابعه أعمال التطوير الجارية ونسب التنفيذ بالتوازي مع المشروعات التي تشهدها تلك القطاعات من مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري بمنطقة البراجيل ومحور ٢٦ يوليو الجديد وبدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الإنفاق، والذي يخدم مناطق السودان وإمبابة والبوهى والقومية العربية وشارع جامعة الدول العربية وصولًا إلى جامعة القاهرة.  

وتابع محافظ الجيزة أعمال رفع كفاءة وتطوير شوارع البوهي والمحطة والصناديلي والوحدة، موجها رئيس حي إمبابة برفع كفاءة أعمدة الإنارة ومتابعه أعمال تحسين حالة النظافة من رفع المخلفات والتجريد على مدار اليوم للحفاظ على الشكل الحضاري للطرق. 

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