"الزراعة": 1600 جنيه لإردب القمح "استرشادى" والشراء بأسعار وقت الحصاد

صرح أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، بأن القمح من المحاصيل الاستراتيجية المهمة التي تأتي في مقدمة اهتمام القيادة السياسية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، مشيرًا إلى أن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يتابع يوميًا مع قيادات الوزارة ومديرياتها بالمحافظات موسم زراعة القمح والاطمئنان على توفير التقاوي الجيدة المعتمدة والحصر الدقيق للمساحات المنزرعة.

وأضاف إبراهيم أن سعر الضمان 1600 جنيه لإردب القمح الذي أقره مجلس الوزراء استرشادي فقط، بمعنى أن الدولة ملتزمة بشراء المحصول بالأسعار العالية وقت الحصاد وفقًا لآليات السوق وبما يحقق مصلحة الفلاح.

الدولة توفر تقاوي القمح الجيدة المعتمدة بأسعار مخفضة

وأكد أن وزير الزراعة وجه بتوعية المزارعين بذلك، وتوضيح هذا المفهوم لهم لتشجيعهم على التوسع في زراعة القمح، وكذلك التوعية بأن الدولة توفر التقاوى الجيدة المعتمدة بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى مبادرة التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى "ازرع"، حيث يتحمل التحالف 50% من تكلفة التقاوى في إطار بروتوكول التعاون مع وزارة الزراعة.

وقال إبراهيم إن الوزارة توفر أيضًا الأسمدة المدعمة للقمح، وكذلك الإرشادات الفنية من الزراعة وحتى الحصاد، لزيادة الإنتاجية وتحقيق مردود اقتصادي كبير للفلاح يسهم في رفع مستوى معيشته، مشيرًا إلى أن الدولة حينما تشترى القمح من الفلاحين بأسعاره العالمية تقوم بإعادته مرة أخرى للمواطنين في صورة رغيف عيش مدعوم بعد أن تتحمل تكاليف النقل والتخزين والتصنيع.