"القسام" تستهدف 4 دبابات فى الرضوان وقتل 10 من ضباط الاحتلال فى الشجاعية

أعلنت كتائب القسام، اليوم الخميس، وفقًا لما نقلته وكالات أنباء عربية، عن استهداف 4 دبابات إسرائيلية ميركافا، و4 ناقلات جند بقذائف "الياسين 105" في منطقة الشيخ الرضوان بمدينة غزة، كما أعلنت عن استهداف قوة صهيونية راجلة في الشجاعية بعبوات ناسفة ومقتل ما لا يقل عن 10 من ضباط وجنود العدو.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت في وقت سابق، عن أنها استهدفت جرافة إسرائيلية من نوع D9 بقذيفة "الياسين 105" في تل الزعتر شمال قطاع غزة، كما أعلنت القسام عن استهداف غرف القيادة الميدانية للعدو في المحور الجنوبي لمدينة غزة بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم.

قصف مدفعى إسرائيلى يستهدف عدة مناطق فى جنوب لبنان



في سياق آخر، استأنفت المدفعية الإسرائيلية قصف عدة مناطق في جنوب لبنان، اليوم الخميس.

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم، استهدفت مدفعية العدو الإسرائيلي، صباح اليوم، تلة العويضة والعزية، والأطراف الجنوبية لبلدة الخيام.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي شن ليلة أمس الأربعاء غارة استهدفت أطراف عيتا الشعب.

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلًا لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل منذ الحرب التي أعلنتها تل أبيب على حركة حماس، التي تحكم قطاع غزة، ردًا على هجمات الحركة في السابع من أكتوبر الماضي.

استشهاد شاب متأثرًا بجراحه جراء العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الخميس، عن استشهاد شاب متأثرًا بجراحه جراء "العدوان" الإسرائيلي المتواصل على جنين ومخيمها لليوم الثالث على التوالي.

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، اليوم، أعلنت وزارة الصحة، الليلة الماضية، عن استشهاد شاب 27 عامًا، وطفل، وإصابة 10 آخرين، بينهم اثنان بجروح خطيرة، جراء قصف طائرة مسيرة مجموعة من المواطنين في الحي الشرقي من مدينة جنين.

وحسب الوكالة تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة جنين ومخيمها لليوم الثالث على التوالي، ما أسفر عن استشهاد 11 مواطنًا وإصابة واعتقال المئات.

وأشارت إلى أن مديرية التربية والتعليم في جنين، أعلنت عن تحويل التعليم اليوم إلى إلكتروني في المدينة ومخيمها، وأي بلدة يقتحمها الاحتلال، حفاظًا على سلامة المعلمين والطلبة.