الخميس 14 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حركة فتح: أولويتنا إيقاف نزيف الدماء فى غزة والضفة

نائب رئيس حركة فتح،
نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول

قال نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول: إن أولويتنا إيقاف نزيف الدماء في غزة والضفة، ولن نتمسك باتفاقيات لا يلتزم بها أحد أطرافها، بحسب ما أفادت به فضائية "القاهرة الإخبارية".

ويشن الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر الماضي، حربًا مدمرة خلّفت حتى مساء الأربعاء، 18 ألفًا و608 شهداء و50 ألفًا و594 مصابًا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

وردًا على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته"، شنت فصائل المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر الماضي، هجوم "طوفان الأقصى" ضد مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية بمحيط غزة.

الضفة غزة العالول فتح حركة فتح

مواد متعلقة

جيش الاحتلال يعلن ارتفاع قتلاه خلال العملية البرية بغزة إلى 122 عسكريًا

استشهاد 3 فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية فى جنين

"أطباء بلا حدود": الفلسطينيون فى جنين يموتون لعدم تمكنهم من الوصول للمستشفيات

"القاهرة الإخبارية": 27 شهيدًا فى قصف إسرائيلى على مدينة رفح جنوبى غزة

مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان: المجتمع الدولى بدأ يكشف زيف أكاذيب الاحتلال

سى إن إن: الخارجية الأمريكية لم تقدم ضمانات بشأن مراقبة استخدام ذخائر الدبابات المقدمة لإسرائيل

الجامعة العربية: مصادرة الأراضى ونزع الملكية بالقدس الشرقية يشكلان خطة ممنهجة للتهويد

القاهرة الإخبارية: وصول 300 من مزدوجى الجنسية من غزة لمعبر رفح

الأكثر قراءة

عاجل.. حاخام: التوراة تحرم وجود دولة يهودية وإسرائيل تتحدث كذبًا باسم الدين

عاجل.. الزمالك يتنافس اليوم.. مواعيد مباريات الخميس 14-12-2023 والقنوات الناقلة

عاجل.. تقرير: حماس ترفض التواصل بشأن تبادل جديد للأسرى

اليوم.. آخر موعد لاستقبال العروض الخاصة بمزايدة الذهب

بالأسماء.. تكليفات جديدة في شركات البترول والتعدين بعد عودة "الملا"

ارتفاع تاريخى لعيار 21.. سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الخميس فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

قاسم أمين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار فى مؤتمر الأطراف: ماذا عن "دور الثقافة" فى حماية المناخ.. وعن حال غزة؟

إبراهيم عبدالفتاح

أبوالنجوم

محمد العسيري

بيت الشريعى وأغانى الفشنى المفقودة

الحسين عبدالرازق

وقال الشعب كلمته!

وائل لطفي

ثورة جديدة

ماجد حبته

العدوان.. والقرار الأممى

محمد عبد العزيز

والآن نقولها: مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

قصف مدفعى إسرائيلى يستهدف عدة مناطق فى جنوب لبنان

الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب متأثرًا بجراحه جراء عدوان الاحتلال

27 شهيدًا فى رفح وخان يونس بسبب قصف الاحتلال الإسرائيلى