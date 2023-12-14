الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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استشهاد 3 فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية فى جنين

استشهاد
استشهاد

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد 3 فلسطينيين، اليوم الخميس، في مداهمة إسرائيلية مستمرة بمدينة جنين ومخيم اللاجئين بالمدينة الواقعة بالضفة الغربية، وفقًا فضائية القاهرة الإخبارية.

وقالت الوزارة، إن شابًا توفي متأثرًا بجراحه صباح اليوم "جراء عدوان الاحتلال المتواصل في جنين لليوم الثالث على التوالي ما يرفع حصيلة القتلى، منذ أمس الأول، إلى 11".

تصعيدات إسرائيلية في مدينة جنين ومخيمها

وفي سياق متصل، أكد نضال عبيدي، رئيس بلدية جنين، على زيادة التصعيدات الإسرائيلية بمدينة جنين ومخيمها، مشيرًا إلى أن أفعال الاحتلال الإسرائيلي تهدف إلى الإضرار بالشعب الفلسطيني في مقدراته الخاصة، من خلال هدم البيوت وتجريف الشوارع والأضرار في البنية التحتية.

وقال "عبيدي" في تصريحات خاصة لـ"القاهرة الإخبارية"، إن هناك أعدادًا كبيرة من القوات الإسرائيلية والجرافات والمجنزرات والآليات العسكرية تجوب مدينة جنين ومخيمهما.

  جيش الاحتلال يواصل شن حملة اعتقالات موسعة 

وأضاف أن جيش الاحتلال يواصل شن حملة اعتقالات موسعة مع اعتلاء القناصة الإسرائيليين أسطح البنايات وقنص أي أهداف متحركة مع تزايد أعداد القتلى داخل المخيم.

وأكد رئيس بلدية جنين، أن قوات الاحتلال استهدفت عدة أهداف ومنازل للمواطنين داخل مدينة جنين ومخيمها بطائرات مُسيرة.

جنين مخيم مداهمة إسرائيلية الضفة الغربية الصحة الفلسطينية

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