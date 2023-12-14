اليوم.. قادة الاتحاد الأوروبى يجتمعون فى بروكسل لبحث المساعدات المالية وعضوية أوكرانيا

من المقرر أن يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، في بروكسل في آخر قمة لهذا العام، لمناقشة توسيع الاتحاد الأوروبي والمساعدات المالية لأوكرانيا وميزانية الاتحاد الأوروبي.

ويتعين على قادة الاتحاد الأوروبي أن يقرروا بالإجماع ما إذا كانوا سيبدأون محادثات انضمام مع أوكرانيا وحزمة مساعدات لأوكرانيا تصل قيمتها إلى 50 مليار يورو (9. 53 مليار دولار).

رئيس الوزراء المجري يعارض انضمام أوكرانيا بشكل سريع إلى الاتحاد الأوروبي

وأمس عارض رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، انضمام أوكرانيا بشكل سريع إلى الاتحاد الأوروبي.

وتحدث رئيس الوزراء، خلال نقاش بشأن مقترح قدمته الحكومة لإصدار قرار بشأن انضمام أوكرانيا إلى التكتل، وانتقد عدم مناقشة هذا الأمر داخل التكتل.

وتأتي تصريحات أوربان، الذي تربطه علاقات ودية مع روسيا، بعد وقت قصير من قرار المفوضية الأوروبية الإفراج عن نحو عشرة مليارات يورو (8. 10مليار دولار) لصالح المجر، على الرغم من الانتقادات القائمة حاليًا بشأن سيادة القانون في البلاد.

وكان وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، قد حذر من "عواقب مدمرة" على الشعب الأوكراني إذا لم يقرر قادة الاتحاد الأوروبي بالإجماع بدء محادثات العضوية مع أوكرانيا.

المساعدات المالية الحالية

وفيما يتعلق بالقضايا الداخلية، من المقرر أن يناقش قادة الاتحاد الأوروبي كيفية سد الثغرات في الميزانية المشتركة طويلة الأجل للتكتل، بعد أن اقترحت المفوضية الأوروبية جمع 66 مليار يورو إضافية بحلول عام 2027، وهو اقتراح قوبل باستياء من العواصم.

وتنتهي المساعدات المالية الحالية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا في نهاية العام، ويرتبط فتح محادثات مع كييف، التي لا تضمن الانضمام، قرارات مماثلة لمولدوفا والبوسنة والهرسك.

ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة

وإلى جانب دعم أوكرانيا، سيتم استخدام الأموال الجديدة للهجرة، وتعزيز القدرة التنافسية وتغطية التكاليف الإضافية الناجمة عن ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.

ومن المتوقع أيضًا أن يناقش قادة الاتحاد الأوروبي سياسات التكتل الأمنية والهجرة، فضلًا عن الوضع في الشرق الأوسط.

مساعدات نرويجية لأوكرانيا

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء النرويجى، يوناس جار ستور، أمس، أن بلاده ستقدم مساعدات بقيمة 1.8 مليار دولار لأوكرانيا بحلول نهاية العام الحالى.

وأكد رئيس الوزراء النرويجي أن بلاده ستدعم أوكرانيا في عام 2024 خلال الأشهر الأولى، وسيشمل ذلك الدعم الاقتصادي المباشر للخدمات الحيوية في أوكرانيا حتى لا يكون هناك تأخير في الإمدادات للأوكرانيين.