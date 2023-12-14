"تايمز أوف إسرائيل": ارتفاع تأييد فلسطينيى الضفة لحماس منذ عملية "طوفان الأقصى"

كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن استطلاع للرأي بين الفلسطينيين نشر، أمس الأربعاء، أظهر ارتفاعًا كبيرًا في شعبية حركة حماس في الضفة الغربية منذ عملية طوفان الأقصى.

وشمل الاستطلاع نحو 1231 فلسطينيًا، والذي أجراه المركز الفلسطيني للدراسات البحثية والمسحية خلال فترة الهدنة الأخيرة بين حماس وإسرائيل.

فلسطينيو الضفة الغربية يؤيدون حماس

وأظهر المسح أن 44 بالمئة من المستطلعة آراؤهم في الضفة الغربية يؤيدون حماس، ارتفاعًا من 12 بالمئة في سبتمبر، بينما أيد 42 بالمئة في غزة الحركة، ارتفاعًا من 38 بالمئة.

ووجد الاستطلاع أن 72 بالمئة يعتقدون أن حماس كانت "محقة" في شن هجومها في 7 أكتوبر على إسرائيل، حيث أيد الهجوم ما نسبته 82 بالمئة من المستطلعة آراؤهم في الضفة الغربية و57 بالمئة في غزة.

وأوضحت "تايمز أوف إسرائيل" أن الاستطلاع أُجري في الفترة من 22 نوفمبر إلى 2 ديسمبر وشمل 1231 شخصًا في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكان هامش الخطأ فيه 4 نقاط مئوية.

حماس ترفض الرد بشأن تبادل جديد للأسرى

وفي وقت سابق ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، الأربعاء، أن حركة حماس لم تتجاوب بعد مع الاتصالات التي أجريت بشأن تبادل جديد للأسرى.

ونقلت عن مصدر مطلع على الأمر، لم تذكر اسمه، أن الولايات المتحدة وغيرها من الوسطاء أحيوا المحادثات الرامية لإجراء تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل.

وقالت الشبكة إن قطر، التي تواصل تأدية دور المحاور، نقلت إلى حماس أفكارًا جديدة من أجل الإفراج عن مزيد من المحتجزين في غزة، لا تشمل ما تبقى من نساء فحسب، إنما تشمل رجالًا أيضًا، وذلك وفق ما نقلت الشبكة عن مصدر مطلع على الجهود ومسئول أمريكي كبير.