استقرار أسعار البيض اليوم الخميس فى بورصة الدواجن

شهدت أسعار البيض حالة من الاستقرار خلال الأيام القليلة الماضية بعد ارتفاع كبير في الأسعار حيث وصل طبق البيض البلدي إلي 150 جنيه في المزرعة، وتراجعت الأسعر بشكل ملحوظ لتستقر عند أسعار اليوم.

بورصة الدواجن اليوم

ونستعرض في السطور التالية أسعار طبق البيض في بورصة الدواجن اليوم الخميس 14 -12 2023 وقد جاءت الأسعار كالتالي:

أسعار كرتونة البيض الأحمر اليوم الخميس

سجلت أسعار كرتونة البيض الأحمراليوم الأربعاء في بورصة الدواجن 122 جنيه و123 جنيه.

أسعار كرتونة البيض الأبيض اليوم الخميس

سجلت أسعار كرتونة البيض الأبيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن 120 جنيه 121 جنيه.

أسعار كرتونة البيض البلدي اليوم الخميس

سجلت أسعار كرتونة البيض الأحمر اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن 141 جنيه 142 جنيه.

أسعار البيض اليوم الخميس في الشركات

أسعار البيض في بورصة "أسيوط للإستثمار" تبلغ 121.5 جنيه، في حين سجلت أسعار البيض في بورصة الزراعي الرئيسية 122 جنيه، وأما في بورصة البنا جروب (البني) فكانت 122.75 جنيه، بينما سجلت أسعار البيض في بورصة البنا جروب (الأبيض) 120.75 جنيه، وسجلت أسعار البيض في بورصة الصالحية (البني) 122 جنيه.

أسعار البيض في بورصة أكتوبر اليوم الخميس

أسعار البيض في بورصة أكتوبر (الأبيض) بلغت 120 جنيه، في حين سجلت أسعار البيض في بورصة شوشة المنيا (الأبيض) 120 جنيه، وسجلت أسعار البيض في بورصة أحمد الجوهري (البني) 124 جنيه. بينما كانت أسعار البيض في بورصة الصحراوي وبسيون (البني) 122 جنيه.

أما في بورصة كمشيش (البني)، فقد سجلت أسعار البيض 122 جنيه، وفي بورصة رشاد حمزه (الأبيض) بلغت 120.75 جنيه، بينما سجلت أسعار البيض في بورصة رشاد حمزه (البني) 122.75 جنيه.