أستاذ علم اجتماع: مصر أولى دول العالم التى اعترفت بالديمقراطية الدينية

قالت الدكتورة هدى زكريا، أستاذ علم الاجتماع السياسي والعسكري، إن الدولة المصرية حيرت أعداءها، ولم تبح في يوم من الأيام بكلمة السر الخاصة بها لأي جهة.

التلاحم بين طبقات المجتمع

وأكدت الدكتورة هدى زكريا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن الانتخابات الرئاسية المصرية أظهرت حالة من التلاحم الشديد بين الشعب والقيادة السياسية.

وأضافت في حديثها، أن الدولة المصرية هي الدولة الأولى بالعالم التي اعترفت بالديمقراطية الدينية، حيث توجد في مصر المسيحية والإسلام والصهيونية، وهناك تكاتف بين جميع فئات وطبقات الشعب المصري دون النظر للديانة.

التاريخ المصري العريق

وأشار إلى أن أطول تاريخ في العالم مليء بالتجارب القاسية هو التاريخ المصري، حيث تمت محاربة 40 أمة عبر مر التاريخ، وكان تتم هزيمة تلك الأمم بالقوة العسكرية والثقافية.