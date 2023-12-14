عاجل.. حاخام: التوراة تحرم وجود دولة يهودية وإسرائيل تتحدث كذبًا باسم الدين

قال الحاخام "ديفيد وايز" الناطق باسم حركة "ناطوري كارتا"، إن التوراة تحرّم وجود دولة يهودية، مشيرًا إلى أن إسرائيل تتحدث كذبًا باسم الدين.

وأضاف الحاخام ديفيد وايز، خلال مداخلة مع قناة "الغد الإخبارية"، أن الصهيونية الإسرائيلية جلبت كراهية كبيرة لليهود حول العالم، بسبب أفعال قادة غير عقلاء يعملون لمصالحهم الشخصية.

وأشار إلى أن الكثير من رجال الدين في إسرائيل، لا يفقهون الدين اليهودي الحقيقي، ويتبعون سياسيون يقتلون ويتسببون في زيادة الكره للشعب الإسرائيلي اليهودي.

ونوه الحاخام، أن كتب الدين اليهودي، لا تنص على قتل الأطفال والنساء والعنف الذي نشهده في الفترة الأخيرة، مضيفًا أن القادة في إسرائيل يعملون من اجل المصالح الشخصية وتحقيق مكاسب على حساب الشعب اليهودي.