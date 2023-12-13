شوط أول سلبى بين بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان

خيّم التعادل السلبي بدون أهداف على أحداث الشوط الأول من مباراة فريقي بوروسيا دورتموند الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي ضمن لقاءات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحل باريس سان جيرمان ضيفًا على بروسيا دورتموند ضمن لقاءات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكاد كيليان مبابي أن يسجل هدفًا لـ باريس سان جيرمان في الدقيقة 17، عندما تلقى تمريرة طولية من لوكاس هيرنانديز، ليراوغ كوبل حارس الفريق الألماني، ويسدد الكرة، لكن نيكلاس زوله شتت الكرة ببراعة.

وحال استمرار نتائج المجموعة على حالها، سيغادر باريس سان جيرمان بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، ميلان سكرينيار، لوكاس هيرنانديز.

وسط الملعب: زايري إيمري، فيتينيا، كانج إن لي.

الهجوم: راندال كولو مواني، كيليان مبابي، باركولا.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: ليتيلير، تيناس، موكيلي، دانيلو، أوجارتي، كارلوس سولير، ماركو أسنسيو.

تشكيل بروسيا دورتموند لمباراة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا

في حراسة المرمى: جريجور كوبل.

خط الدفاع: ماريوس ولف، ماتس هوميلز، نيكولاس سوله، رامي بن سبعيني.

وسط الملعب: صالح أوزجان، كريم أدايمي، ماركو رويس.

الهجوم: يوليان براندت، نيكولاس فولكروج، جيمي بينو جيتنز

ويرغب بروسيا دورتموند في تحقيق انتصاره الرابع في المجموعة وضمان التأهل في الصدارة من أجل تجنب مواجهات متصدري المجموعات في الدور المقبل، بينما يتشبث باريس سان جيرمان بآخر آمل له في التأهل لدور الـ16 ويسعى لحصد الفوز للقفز على صدارة المجموعة.

يتصدر بروسيا دورتموند ترتيب المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط وخلفه باريس سان جيرمان بـ7 نقاط ثم نيوكاسل وميلان على الترتيب بـ5 نقاط لكل منهما وبفارق الأهداف.