تفاصيل لقاء وزير الخارجية الفلسطينى مع مفوض الأونروا فى جنيف

التقى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الأربعاء، مع مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، على هامش المنتدى العالمي للاجئين، المنعقد حاليا في مدينة جنيف السويسرية.

وثمن المالكي الجهود الجبارة التي تقوم بها الأونروا والعاملين بها، والجهد الذي يقوم به المفوض العام لتأمين وصول المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر، في ظل عدوان إسرائيلي همجي وحرب إبادة وتجويع.

كما أطلع المالكي على جهود الأونروا في تقديم المساعدات، وزيارة وفد الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للاطلاع على الأوضاع على معبر رفح، والمعونات التي تمنع إسرائيل دخولها إلى قطاع غزة، وتحرم الشعب الفلسطيني من الغذاء والماء والدواء، رغم توفرها بدعم الدول الشقيقة والصديقة على الجانب المصري.

وأكد المالكي أن الحفاظ على الأونروا وولايتها أولوية دولية، ويجب عدم خذلان الوكالة الأممية ومهمتها الإنسانية السامية، ودورها في حماية اللاجئين وإغاثتهم وتأمين ضرورات الحياة لهم من إيواء وتعليم وصحة، خاصة في هذه الظروف الصعبة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

ولفت المالكي إلى رفض دولة فلسطين ومواجهتها لكل المحاولات الرامية لتقويض الأونروا من خلال وقف تمويلها واتهامها باتهامات باطلة من أجل إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين.

من جانبه، أكد لازاريني أن الأونروا تقوم وستقوم بكل واجباتها للوفاء بالتزاماتها، مطالبا المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته تجاه "الأونروا" واللاجئين الفلسطينيين، خاصة في ظل الأوضاع الكارثية في غزة.

الأونروا: قدرتنا لتقديم الخدمات داخل غزة على وشك الانهيار

وسبق، وأكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، أن قدراتها على تقديم الخدمات داخل قطاع غزة على وشك الانهيار، حسبما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي وقتٍ سابق، قال كاظم أبوخلف، الناطق باسم الأونروا في الضفة الغربية، إن الأونروا والصحة العالمية، منظمتان مرموقتان وهناك إجماع على خدماتهما، ولا يوجد داع للتشكيك من الجانب الإسرائيلي في قوافلهم الإنسانية، وبالتالي عملية التفتيش ليست إلا معوقات لدخول المساعدات لمن يحتاجون إليها.