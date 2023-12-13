الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مجاهد نصار: المصريون أثبتوا وعيهم السياسي باستخدام حقهم الدستوري في الانتخابات الرئاسية

مجاهد نصار
مجاهد نصار

وجه النائب مجاهد نصار عضو مجلس النواب، التحية والشكر لجموع الشعب المصري، على حالة الاصطفاف الذي رسمها أمام العالم بمشاركته الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، والنزول بكثافة وحرصه على استخدام حقوقه السياسية بكل وعي وإدراك وإرادة حقيقية بمعرفة مجريات الأمور في الواقع وفي ظل التحديات الصعبة التي فرضتها الأزمات الخارجية.

وقال نصار في تصريح صحفي له اليوم، إن الوعي المجتمعي للشعب المصري ازداد في الآونه الأخيرة نتيجة اتخاذ العديد من خطوات الإصلاح السياسي حقيقي شعر به المواطن وعلى أساسه بنى قرار مشاركته في الانتخابات وضرورة ممارسة حقه الدستوري، بصورة مشرفة تليق بحجم دولة كمصر، كان ولا بد أن تزهر دائما في أبهى صورها أمام العالم.

كما ثمن عضو مجلس النواب، الجهود التي تم بذلها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، سواء في انتخابات الداخل والخارج، مشددًا: كان لها دور كبير في إظهار إجراءات الانتخابات بهذه الصورة المشرفة التي اتفقت مع كافة معايير الديمقراطية الدولية، في ظل تمسكها بالحيادية والشفافية ووقوفها على مسافة واحدة من قبل جميع المرشحين.

واختتم الناىب مجاهد نصار، حديثه بالقول: المصريين سيظلون جنود مصر الذين دائما ما يبادرون بمواقفهم الوطنية تجاه دعم استقرار وطنهم، لا سيما في ظل اشتعال كثير من القضايا المحيطة ومواجهة كثير من التحديات والمخططات تآمرية تجاه الوطن ولا بد من اصطفاف جموع المصريين من أجل الحفاظ على ركائز السلام والإستقرار والأمن.

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