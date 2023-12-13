كريم طلعت السادات: نسبة مشاركة المصريين فى الانتخابات الرئاسية فاقت التوقعات

قال النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، إن نسبة مشاركة المصريين فى الانتخابات الرئاسية فاقت التوقعات، مضيفًا: "المصريون أبهروا العالم كعادتهم.. وأكدوا وقوفهم صفًا واحدًا خلف دولتهم".

انتخابات ٢٠٢٤ ستشكل علامة فارقة فى تاريخ الأحزاب السياسية

وأضاف السادات فى بيانه أن هذا المشهد أكد حرص المصريين على رسم مستقبل أفضل لوطنهم ولأولادهم، فضلًا عن إرسال رسالة قوية للعالم مفادها أنهم يعلمون جيدًا كم التحديات والصعوبات التي تحيط بهم من كل جانب وأنهم بجانب دولتهم وقيادتها ومؤسساتها.

وأشار السادات إلى الدور الذي قام به حزب مستقبل وطن منذ بدء الدعاية الانتخابية ودعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي رمز النجمة، حتى توقف الدعاية وحث المواطنين على الدور والمشاركة، منوهًا بأن هذه الانتخابات ستشكل علامة فارقة فى تاريخ الأحزاب السياسية فى مصر، موجهًا الشكر للشعب المصري على ممارسة حقوقه الدستورية من خلال مشاركته فى العملية الانتخابية.

ووجه عضو مجلس النواب تحية شكر وتقدير للهيئة الوطنية للانتخابات على الدور الذي قامت به فى إجراء الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ والإشراف عليها، موضحًا: "أكدت نزاهته ووقوفها على مسافة واحدة من الجميع، كما وجه تحية شكر وإجلال للقوات المسلحة والشرطة على جهودهما فى تأمين العملية الانتخابية".