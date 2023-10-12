كريم السادات: الرئيس السيسي أكد رهانه على وعي المصريين بالتحديات الإقليمية

أشاد النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، برسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخرج الكليات العسكرية، والتي أكد خلالها على أن الدولة المصرية مستعدة للوساطة ووقف التصعيد في غزة بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية الفاعلة دون قيد أو شرط.

وعلق عضو مجلس النواب: "تصريحات جاءت في وقتها للرد على انتهاكات الاحتلال".

وأكد “السادات” أن دعوة الرئيس السيسي لكافة الأطراف للالتزام بأقصى درجات ضبط النفس وإخراج المدنيين والأطفال والنساء من دائرة الانتقام الغاشم والعودة فورا للمسار التفاوضي، يؤكد أن مصر هي الداعم والمساند الأول للقضية الفلسطينية، موضحا أن مصر تبذل جهودا مكثفة لوضع حلول عاجلة لوقف التصعيد في غزة من أجل المدنيين.

مصر دائما كانت صاحبة ريادة فى قراراتها ومواقفها

وأكد “السادات” أن مصر قيادة وشعبا تحرص على تقديم الدعم الكامل للشعب الشقيق، لافتًا إلى أن الرهان على وعي المصريين اصبح ضروريا فى هذه المرحلة التي تثار فيها الفتن بين الشعوب.

وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر دائما كانت صاحبة ريادة فى قراراتها ومواقفها وانحيازها للقضية الفلسطينية خير دليل، منوها مصر والمصريين على قلب رجل واحد لدعم فلسطين وأهلها بكل السبل.