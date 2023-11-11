كريم السادات يثمن كلمة السيسى بقمة الرياض.. ويؤكد: إسرائيل تضرب بالقوانين الدولية عرض الحائط

ثمن النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقمة العربية الإسلامية بالرياض، والتي حذر فيها من استمرار الصراع بقطاع غزة وخطورة امتداده للمنطقة، منوهًا بأنه أصبح لزامًا على المجتمعات الدولية وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني.

وأكد "السادات" فى بيان له اليوم، أن الموقف المخزي للمجتمع الدولي تجاه جرائم قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين، برهن على ازدواجية المعايير والانتقائية في تطبيقها والتي تهدد الأمن والاستقرار العالميين، مشددًا على ضرورة الوصول لموقف موحد ثابت حول وقف إطلاق النار وفك الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية وتأمين المستلزمات الطبية للمرضى والمصابين في غزة.

موقف مصر الثابت الرافض لتهجير الفلسطينيين

وشدد عضو مجلس النواب على موقف مصر الثابت الرافض لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، والذي هو بمثابة تصفية للقضية الفلسطينية لحساب الاحتلال، وضرورة الرجوع لحدود الدولة الفلسطينية فى يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مثمنًا موقف القيادة السياسية لدعم الأشقاء الفلسطينيين وحصولهم على حقوقهم التاريخية فى إقامة دولة مستقلة ذات سيادة.

وأوضح عضو مجلس النواب أن تواصل أمد الصراع سيسفر عن مزيد من الضحايا الأبرياء من الشيوخ والنساء والأطفال المدنيين العزل، مطالبًا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف انتهاكات قوات الاحتلال والتعامل مع القضية الفلسطينية كما يتعامل مع القضايا المماثلة والتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه لا بد من تنفيذ 6 متطلبات رئيسية بدون إبطاء لحل الأزمة في غزة، أولها الوقف الفورى لإطلاق النار بدون قيد أو شرط، ووقف كل الممارسات التي تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين لأي مكان خارج أرضهم.

وتابع الرئيس السيسي، خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية غير العادية، أنه يجب اضطلاع المجتمع الدولي بمسئوليته بضمان أمن المدنيين من الشعب الفلسطيني، وضمان النفاذ الآمن والسريع والمستدام لدخول المساعدات الإنسانية وتحمل إسرائيل مسئوليتها الدولية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.