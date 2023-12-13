الخارجية الأمريكية: لن يكون هناك سلام فى الشرق الأوسط دون تلبية التطلعات الفلسطينية

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أنه لن يكون هناك سلام دائم في الشرق الأوسط دون تلبية تطلعات الشعب الفلسطيني؛ وذلك بحسب ما أفادت به "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأوضحت في بيان لها، أن أي تكتيك عسكري تنفذه إسرائيل يجب أن يتوافق مع القانون الدولي، مشيرةً إلى أنه إذا ما كانت هناك انتهاكات في أي صراع لا بد أن تكون هناك محاسبة.

وأعلنت الخارجية الأمريكية، عن رفضها التعليق على تقارير إغراق إسرائيل أنفاق حماس بمياه البحر.