الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس بلدية جنين لـ"القاهرة الإخبارية": تصعيد الاحتلال فى المخيم متواصل

الاحتلال
الاحتلال

قال نضال عبيدي، رئيس بلدية جنين، إنّ التصعيد في بلدية ومخيم جنين ليس منذ أمس أو حتى أمس الأول، ولكن جنين تعاني منذ أشهر طويلة من معاناة التصعيد من جانب الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن وتيرة ضغط والتدمير والتخريب في مخيم جنين زادت في الوقت الحالي.

وأضاف نضال عبيدي، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الهدف المعلن من قبل الاحتلال الإسرائيلي هو القضاء على المقاومة الفلسطينية، ولكن ما نراه الآن على أرض الواقع هو أن عدد الشهداء الفلسطينيين يزداد، والهدف المنشود والمعلن لا يصل إليه العدو الإسرائيلي، مؤكدًا أن كل معظم من تم استشهاده هم من الأطفال والنساء والشيوخ، ومن ليس لهم أي علاقة بالمقاومة.

وأكد رئيس بلدية جنين، أن هناك رفعًا في وتيرة الإضرار بالشعب الفلسطيني ومقدراته وخاصة من عمليات هدم للبيوت وجرف للشوارع وإضرار في البنى التحتية بشكل كامل.

القاهرة الإخبارية جنين التصعيد مخيم جنين

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